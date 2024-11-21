藝人唐治平先前因不認母親遺體引發討論，遺體在殯儀館冰存了56天，才正式領取死亡證明、認遺體，讓不少人擔心他的心情因此受影響。而他日前登上節目《命運好好玩》吐露心聲，坦言一開始不認母親遺體，就是覺得與媽媽長得不像，但現在的他已漸漸釋懷，也期許後續工作都能步上正軌。

唐治平透露，母親離世當然很難過，但他不是容易將這種情緒表達出來得人，甚至先前父親逝世的時候，「我過了快一年才第一次哭出來」，即使有親眼見過父親最後一面，也未掉過一滴眼淚，更坦言他與媽媽都是這樣的人，「我當然難過，只是不喜歡表現給別人看」。

唐治平首吐喪母心聲。（圖／YouTube 命運好好玩）

接著，唐治平還原第一次認屍的情況，「我真的覺得不像，那衣服不是她的衣服，然後長相也不太像，身體也發現腫脹」，強調自己沒有說謊，當時只是到警局做個筆錄、開檢察庭、簽同意書證明不是母親，警局就說會自行處理後續，怎料之後卻傳出不認屍、不孝子的傳聞。

唐治平說道，當時檢警未要求他驗DNA，「只是我看了就不是她」，後來有壽險保險金可以領，大約可以得10幾萬，「我為什麼要不認呢」。至於復出後到《命運好好玩》錄影，他則覺得像見到家人，不僅媽媽生前愛看的就是該節目，也大讚陳亞蘭的個性與媽媽很像，看來已漸漸走出喪母的低落情緒。