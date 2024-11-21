勞動部勞動力發展署北分署發生職場霸凌致死事故，但調查小組報告疑似搓湯圓，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。綠營民代、側翼見風向轉變，紛紛一改慣性護航政府的反射動作，轉而抨擊勞動部管理失當，對受害者表達惋惜。民進黨立委洪申翰在政論節目中直呼「我都有心理上面愧疚的責任」，被前綠委沈富雄酸爆「是因為他輕生了，你們才愧疚」，打臉聲響亮。

霸凌熱議延燒數天，原本慣性幫政府護航的綠營側翼、青鳥也紛紛跟風輿論，開始齊聲砲轟勞動部管理失當，被粉專「觸極者」酸「風向大師？」

沈富雄19日在《TVBS戰情室》節目質疑洪申翰：「你的專業是環保跟勞動嘛，對不對？這個是勞動條件很惡劣，然後主管又很囂張。這種事情都已經傳到你的耳朵了，人家都不管，大家就是老官僚的制度，就是能夠不管事就不管事、沒事就沒事。那為什麼連你，都已經聽了，你都也沒有動作？」洪申翰表示「我們當然反映過這件事情...」沈富雄追問「你反映，你向誰反映？」洪申翰說「我們向...該反映的...（手往上抬）」。

沈富雄追問「那上面也都沒有反應？」洪申翰支吾「我們就是...反映到...往勞動部的方向...我們都...其實都...我們其實都反映過這件事情...（皺眉）」。國民黨台北市議員游淑慧質疑「執政黨立委反映都沒有用？」沈富雄直言「今天就這樣犧牲了一條人命，就這樣簡單地降級、就這樣處分、就完畢？我覺得不行欸！這個我跟你講，民進黨有時候，雖然川普很不像樣，但不妨學學川普，阿莎力、該做就做。」

沈富雄質疑「還是像和稀泥、這樣能拖就拖，我覺得你們真的也太...這個...」洪申翰強調「我覺得這個事情發生，所有過去聽聞過這些事情的人，還是讓這個事情發生，我覺得...（捂胸）都有一個心理愧疚的責任！我都有心理上愧疚的責任！不用講別人...」沈富雄直言「是因為他輕生了，你們才愧疚嘛！他如果沒死咧？」

洪申翰說「我們的工作如果來得及，就算我們反映了，我們想做一些努力，可是還是沒有能夠處理這樣子的悲劇的發生...你說...當然...我自己還是有些道德責任...」國民黨立委謝龍介質疑，南檢跑了一個人，監察院出來調查；現在死了一個人，監察院怎麼不出來調查？

歷史哥李易修在粉專轉發節目截圖，直讚沈富雄對洪申翰的吐嘈「一箭穿心！」網友表示「演的啦，反核立委讓多少老百姓得了肺腺癌？哪有在愧疚」、「民進黨一直都是今天公祭明天忘記，內疚說說而已」、「鱷魚的眼淚，讓人看了噁心」、「是為謝被圍剿無法護航而感到愧疚吧？」

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