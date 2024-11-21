男星吳奇隆自偶像團體「小虎隊」出道，與大陸女星劉詩詩在2015年登記結婚，近幾年卻屢傳兩人婚變消息，除了婚姻狀態備受外界關注，現年54歲的他，將事業重心轉往大後後仍活耀螢光幕前，顏值及體力狀態也將常受到網友討論。近日吳奇隆曝光近況，展現「空中一字馬」，震驚大批網友。

吳奇隆近年將事業重心放在大陸，除了拍攝戲劇也參加綜藝節目錄製。54歲真實狀態也常引發網友高度關注，近日他更新微博貼文，笑稱「十一月長這樣」，曬出的多張近照，可見他穿著深藍色輕便外套搭配牛仔褲，坐在一輛車子戶外造景上隨意擺拍，整個人看起來陽光有活力。

吳奇隆寶刀未老，再現「空中一字馬」。（圖／翻攝自吳奇隆 微博）

其中幾張照片，他模仿牆上太空人的姿勢，用力跳躍懸浮在空中；其中他還寵粉曝光一段影片，挑戰在空中做出「一字馬」寶刀未老，無論是臉部皮膚狀態還是驚人的體力與動作，都讓人不敢相信他已經是年過半百的年紀。

一系列近況，吸引許多網友朝聖留言：「吳奇隆最帥！」、「一字馬都有了，演唱會見面會什麽的還會遠嘛」、「怎麽可以帥成這樣」、「都不需要反重力艙啊，怪不得一天天逆生長 」、「還是這麽活力四射，又見空中一字馬，太厲害了」、「帥到犯規了，我的哥」、「招牌動作，空中一字馬」。