今日晚間傳出清華大學擬整併中華大學，並於中華大學設置半導體學院，清大回應，最近一段時間確曾與中華大學接觸，正了解雙方進一步合作的可能性。

清大表示，因中華大學是最鄰近竹科的私立大學，地理條件優越，未來繼續培育半導體人才的發展可期，對產業發展也有正面助益。清大將把這項契機帶回校內，經由校務會議等程序與師生共同討論，探索與中華大學合作的各種可能性。

清大指出，非常敬佩與認同中華大學當初興學的理念，該校也有非常優秀的教職人員，如果未來有機會合作，一定盡力吸納與保障優秀人才。

清大也說，國內第一件公、私立大學的整併案，是教育部去年通過的台科大與華夏科大兩校整併案，會等到華夏學生畢業後，再由台科大接手。教育部建議未來的公私併也可採取類似的模式。

至於清大整併中華大學的案子是否已提交到教育部？據相關人士透露，中華大學才要在22日向校內說明此事，整件事情還在接觸的階段，「要送到教育部，還早，還沒定案。」