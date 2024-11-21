世界12強棒球賽複賽，赴日出戰的中華隊，雖不幸於首戰敗給委內瑞拉隊，但台灣各界依舊給予支持，餐飲業者也不例外，或以減價或以送餐的方式，除了讓同樣支持中華隊的消費者可以享受折扣，也給這群台灣之光做最堅強後盾。

慕里諾國際餐飲集團挺中華隊，旗下靜岡勝政日式豬排共六品牌於22日至24日齊推「打氣餐」快閃3日半價優惠，內容包括「酥炸究好豬腰內豬排」、「梅花肉片」等多款指定品項一律半價，為奪冠之路打氣加油，美食應援中華隊奪冠成功。

應援中華隊，伊勢路勝勢推出酥炸鱈魚條半價活動。（慕里諾國際餐飲集團提供）

泰迪農園咖哩，則帶來酥炸究好豬腰內豬排半價優惠。（慕里諾國際餐飲集團提供）

慕里諾國際餐飲集團推「打氣餐」三日快閃美食應援優惠，22日起凡至旗下品牌內用消費符合低消，即享指定餐點半價優惠，每日限量30份。指定餐點內容除了有以酥炸料理為其強項的靜岡勝政日式豬排帶來酥炸薯瓣半價40元優惠、伊勢路勝勢日式豬排推出酥炸鱈魚條半價80元優惠，還有富含膳食纖維，蔬菜滿滿的泰迪農園咖哩，則帶來酥炸究好豬腰內豬排半價60元優惠。

BEPPIN PASTA推出香酥黃金脆薯半價優惠。（慕里諾國際餐飲集團提供）

Suage北海道湯咖哩點一碗湯咖哩，即可用55元加點梅花肉片。（慕里諾國際餐飲集團提供）

以自家製生鮮義大利麵聞名的BEPPIN PASTA，則推出香酥黃金脆薯半價75元優惠；同樣來自日本的Suage北海道湯咖哩，點湯咖哩即可用半價55元加點梅花肉片。甜點部分，杏桃鬆餅屋推出蘇芙蕾厚鬆餅S（單層）半價95元優惠，期待中華隊再接再厲，挺進冠軍戰。

23日至筑前屋用餐的消費者可用1元購買「咔滋洋芋甜筒沙拉」，並用隨餐附上的小槌子搥打甜筒，象徵打爆日本隊。（筑前屋提供）

杏桃鬆餅屋推出蘇芙蕾厚鬆餅S（單層）半價優惠。（慕里諾國際餐飲集團提供）

甫試營運的筑前屋，為應援中華隊，特地推出快閃活動，店內販售的「咔滋洋芋甜筒沙拉」，將於23日臺日大戰當天插上日本國旗，並用隨餐附上的小槌子敲打甜筒，象徵打爆日本隊。23日至筑前屋用餐的消費者可用1元購買「咔滋洋芋甜筒沙拉」，兩人限購一份。當天店內同時也會直播台日大戰，邀請大家一起為中華隊加油。