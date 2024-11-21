新華社報導，中國大陸載人航太工程總設計師周建平，21日在深圳召開的第六屆載人航太學術大會表示，大陸載人月球探測工程載人登月任務，已經完成前期關鍵技術攻關和深化論證，目前全面進入初樣研製階段。

大陸載人月球探測工程是國家重大科技工程，承載著實現中國人登陸月球的偉大夢想。

根據計畫，大陸將在2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗等，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」等多重任務，形成獨立自主載人月球探測能力。

「目前，長征十號運載火箭、夢舟載人太空船、攬月月面著陸器、載人月球車等初樣產品正在緊張研製過程中。不少初樣產品已經研製出來，正在進行相關測試。」周建平說。

今年是神舟一號發射成功25周年。25年來，中國載人航太工程已經圓滿完成34次飛行任務，將38人次太空人送入太空。

「這說明我們擁有了一定規模的優秀太空人隊伍，他們所積累的太空飛行的經驗，一定會對未來的載人登月任務提供經驗，也是提供人力資源的充分保證，這正是我們載人登月任務的非常重要的基礎。」周建平說。

截至目前，大陸已經先後選拔了四批太空人。據瞭解，大陸太空人隊伍未來不僅要完成太空站任務，還要執行載人登月任務。

大陸載人登月任務的主要過程為：首先發射攬月月面著陸器，月面著陸器在環月軌道停泊等待，然後再發射夢舟載人太空船，太空船與著陸器在環月軌道交會對接。太空人從太空船進入著陸器，著陸器與太空船分離後下降到月面，太空人開展月面活動。之後，太空人乘坐著陸器起飛上升與太空船對接，太空人進入太空船。太空船與著陸器登月艙分離後，返回地球。