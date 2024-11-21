勞動力發展署北分署公務員輕生案持續延燒，然而北分署長謝宜容目前神隱不出，讓各界群情激憤。有媒體曝光已往生吳姓員工上下班監視器畫面，其中有一天早上5點多就上班，直到晚間8點才離開公司，同時也揭露部分吳男的遺書內容。

針對勞發署北分署霸凌案一事，部長何佩珊已提出口頭請辭，勞動部20日更是召開考績會，針對相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任，進行處理，北分署謝宜容分署長記兩大過免職。但謝宜容卻委請律師發出聲明，表示與吳男身故並無直接關係。

《鏡電視》報導指出，在10月22日到25日之間，吳姓員工天天早上5點左右上班，下班時間為晚間6點到8點之間，最長工時逾15小時。此外，報導也提到，吳姓員工遺書為打字，內容總共不到100字，提到工作壓力很大，同事人都很好，感謝家人也感謝北分署同仁，內容未提及北分署長謝宜容。《三立新聞》則報導，吳男遺書有兩份，一份以打字呈現，另一份疑似要給家人，放在信封袋中。

至於謝宜容一方，據《中國時報》報導，20日召開考績會通知她到場陳述意見時，就已經聯絡不上，今天整日也無法取得聯繫，無法得知謝宜容之後是否會有道歉的行為。

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