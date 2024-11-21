美國、日本、韓國、澳大利亞、菲律賓等五國的國防部長，21日在寮國萬象舉行會談。美日澳菲韓防長進行五方會談，尚屬首次。日本共同社報導說，考慮到中國和北韓的軍事活動，確認將加強合作關係。

據共同社報導，日本防衛相中谷元出席會談。會談後發表了共同文件，強調為維護地區的安全與穩定，緊密的多邊合作十分重要。

以美日為核心的多邊會談機制，此前舉行的有美日澳菲、美日韓、美日澳和印度的「四方安全對話」（Quad）等。

共同社報導說，會談上，考慮到中國對菲律賓船舶的妨礙活動等，與會者紛紛指出「發生了損害穩定的行為」，確認了基於國際法進行應對的重要性。

韓國韓聯社也報導，五國防長表明了共同打造國際法和主權得到尊重且自由、開放、安全和繁榮的印太地區的決心。

韓國國防部長官金龍顯與日本防衛大臣中谷元，21日在寮國藉出席第11屆東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）之機舉行雙邊會談。

據韓國國防部介紹，雙方就中谷年內訪韓達成一致，並商定將就具體訪韓行程進行協調溝通。若中谷訪韓成行，這將是日本防衛大臣時隔9年訪韓。

韓日防長就北韓派兵援俄等朝俄全方位軍事合作深表憂慮，並對此予以強烈譴責。雙方商定，將與國際社會保持緊密合作，從而阻斷朝俄軍事合作。兩位防長一致認為，面對北韓不斷升級核導威脅的嚴峻形勢，韓日、韓美日合作與溝通必不可少，並決定將持續深化雙邊和三邊安全合作。