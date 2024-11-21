勞動部勞發署員工輕生，牽扯出北分署長謝宜容長期霸凌下屬，逼走至少81人，謝本人則態度強硬，不僅發聲明強調員工輕生與她管理風格無關，還委託律師發律師函，要求刪除報導。有粉專透露，謝宜容律師背景不簡單，只是很感嘆這次竟然會幫謝宜容辯護。

臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」發文表示，謝宜容委任的吳姓律師，在社運圈頗有名氣，過往曾參與桃產總、華隆罷工自救會、國道收費員自救會，主張捍衛勞工權益，如今卻站到霸凌公務員的惡質官員那邊，讓人不剩唏噓。

粉專表示，謝宜容這篇委託律師聲明發的斬釘截鐵，目的就是要給未來法官看的，一副老娘就是沒有錯的樣子，找律師留後路看自己未來怎麼去面對懲處再申訴。

事實上的確有法界人士指出，要記過汰除公務員，必須給當事人陳述及申辯之機會，勞動部考績會卻在會議前15分鐘才傳訊要求謝宜容到場說明，謝缺席後即刻被記2大過免職，程序上的確有瑕疵，若謝宜容提行政訴訟，法院很有可能會判定程序違法，讓結果翻盤。

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