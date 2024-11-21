韓瑜在華視、東森超視《阿榮與阿玉》展現俐落身手，一打三沒問題，為此特地去上武打課，自嘲已經不年輕，上5堂課折騰老骨頭，第一天差點下不了床，好在成果讓她很滿意。她劇中是宮廟主委「阿玉」，豪邁大姐頭也藏有細膩心思，勸北漂20年回鄉的「阿榮」柯叔元彌補親情，她自己理性認為「失去的補不回來」，因為童年不會重來，但親情是很難切斷。

韓瑜成長過程和柯叔元女兒（林玟誼飾）角色相似，韓瑜從小由阿公阿嬤帶大，長大後就讀護校，自己習慣處理一切，養成獨立、報喜不報憂個性，她笑說：「很難跟家人訴苦，我不是愛撒嬌的人，我滿好強的。」該戲反映出時下社會縮影，讓觀眾看了心有戚戚焉。

韓瑜劇中將和柯叔元大談「下午戀」，把年輕時錯過的愛情找回來，2人對戲擦出新鮮火花。失去的感情能否挽回？她笑答別人「應該可以」，當初在一起一定是喜歡，或是愛過。自己是不吃回頭草，「時間會淡化一切，可能從敵對變成朋友，或是熟悉陌生人。」她覺得現在沒有什麼事情好計較，淡定吐心境：「年紀增長很多事情都放下了，沒有那麼在乎。」

韓瑜劇中展現俐落身手。（羅永銘攝／場地提供：瀚寓酒店Hanns House）

她恢單9年生活自在，一直空窗至今，「老公」隨時可換，從肖戰變成BTS成員V，欣賞對方的舞台魅力，更許願要去看BTS全員退伍後的演唱會。韓瑜直呼，現階段把自己身體、心情照顧好最重要，對於愛情順其自然，目前沒有再婚念頭，若有對象追求不排斥，可接受對方年紀稍大、二婚有小孩，她當後媽也OK，「要找沒有後顧之憂的對象，沒有傳宗接代、養家問題，開心迎接退休生活。」

藉由拍戲機會，讓宅女韓瑜踏出家門到嘉義longstay，也因這角色體驗遶境時「主委扛神轎」經驗，「主委才能站在神轎的中間，一喊起轎，當下雞皮疙瘩都起來，感受到後面有一股支撐你往前走的力量。」為了拍擲筊的戲，劇組在宮廟實地取景，她誠心祈求王爺公幫忙，在3個不同鏡位，每次都順利擲出3個聖筊，等於連擲9個聖筊，拍到最後全場都歡呼，廟方也嘖嘖稱奇，要她簽名紀念。

韓瑜自認不吃回頭草，現在年紀增長很多事情都放下。（羅永銘攝／場地提供：瀚寓酒店Hanns House）

韓瑜自虧是宅女，因為拍戲走出家門到嘉義longstay。（羅永銘攝／場地提供：瀚寓酒店Hanns House）