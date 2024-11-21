近日中國大陸社會科學院考古研究所雄安考古隊又有重大新發現，考古隊在位於北京附近雄安新區內的古州城遺址中，發掘出2件罕見龍首，初步判定為唐代龍首。

據《新浪網》報導，雄安考古隊長何歲利表示，這個龍首是在古州城內一處唐代高等級寺院建築遺址旁邊的磚瓦坑中發掘出土的。工作人員正在新落成的中國社會科學院語言學重點實驗室，以及科技考古與文化遺產保護重點實驗室的考古方艙中對新發現龍首進行修復。

報導說，在使用場景上，龍首一般用於房頂的垂獸、垂脊末端，或者是在戧（岔）脊上，準確來說應該是垂獸或戧（岔）獸。它在唐代是一種瑞獸，守護安全，幫助人們躲避一些自然災害，比如雷、電等。

進行初步清理後，發現灰色陶質龍首上還有大面積的彩繪，龍首眼珠為黑色，眼珠周圍的眼線為綠色，耳後上方還有部分白色。（圖／新浪網）

據工作人員表示，此次發現的唐代龍首有2只，一只僅殘存半張龍臉，另一只則相對完整。

經過實驗室考古，對龍首的眼睛和鼻子部分進行初步清理之後，發現灰色陶質龍首上還有大面積的彩繪，龍首眼珠為黑色，眼珠周圍的眼線為綠色，耳後上方還有部分白色。

中國社會科學院科技考古與文化遺產保護重點實驗室負責人劉勇介紹：「下一步，我們需要回填，把它放到一個套箱裡面去做CT掃瞄。看一下龍頭是空心的還是實心的，看它整體的儲存狀況。清理出來之後，我們會用曲面螢光去做它表面的彩繪分佈的3D模型。用不同的顏色顯示它不同的成分，這樣的話就能還原這個龍首當時的彩繪狀況。」

與故宮宮殿屋檐上象徵身份地位的黃色脊獸不同，此次發現的唐代龍首為灰色，形象也更加圓潤、壯實、簡潔生動。（圖／央視）

報導說，與故宮宮殿屋檐上象徵身份地位的黃色脊獸不同，此次發現的唐代龍首為灰色，形象也更加圓潤、壯實、簡潔生動。這種唐代的龍形象，也為研究中國8000年龍文化形象演變，提供了新的考古證據。

何歲利介紹，史前文化的龍是比較抽象的，到了漢代的時候，龍就比較方正，到了魏晉南北朝，龍是比較扁平的，到唐代，它是兼容幷蓄的。唐代以後的龍，逐漸變得輕盈飄逸。唐代的龍首是整個龍文化承上啟下的一個重要階段。兩隻唐代彩繪龍首的發現和發掘，將進一步豐富中國龍文化研究內涵，也將進一步推動雄安歷史文化研究。