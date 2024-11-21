勞動部勞動力發展署北分署發生職場霸凌致死事故，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。但公務體系類似爭議其實不少，近日也陸續爆出。國民黨立委王鴻薇指出，財政部保險發展中心前董事長的下台，就是源自於對一位工讀生的霸凌。這還是8月底的事，如果那時政府能一樣地重視，如果當時政府高層為工讀生震怒或道歉，或許今天就不會再出現因霸凌的公務員之死。

「抓出所有土皇帝！院長總統你們道歉得太晚。」王鴻薇21日在臉書發文質疑，勞動部公務員之死引發部長請辭，院長和總統道歉，看起來政府高層願意痛定思痛，但果真如此嗎？還是這只是政治危機處理而 已？

王鴻薇提到，本週財政部保險發展中心無預警地發布新任董事長，除了大家一陣錯愕，可能很多人都忘了，之前董事長的下台就是源自於保發中心對一位工讀生的霸凌，而導致這位弱勢工讀生墜樓身亡。而這還只是8月底的事情，如果那時候政府能夠一樣地重視，如果當時政府高層為工讀生震怒或道歉，或許今天就不會再出現因霸凌的公務員之死。她直呼，「從昨天起，又陸續傳出很多公務機關中的土皇帝！」

王鴻薇感嘆，或許這次事件又再掀起如metoo 事件的風起雲湧，這並不是壞事，抓出所有的土皇帝，讓霸凌憾事悲劇不再發生。

根據報導指出，事件發生過程為：一名在保發中心擔任工讀生的劉姓男子，今年考取北科大碩士班，卻被主管要求在學業和工作當中二擇一，來自嘉義、經濟弱勢的劉男需要這份2萬多元的薪水，經協調不成又遭霸凌輕生。保發中心8月27日指出，在臨時董事會上，時任董事長簡仲明正式向全體董事提出辭職，相關主管亦已遞出辭呈，以示對本事件負責。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。