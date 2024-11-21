全聯福利中心提供許多商品，滿足民眾日常需求。一位網友近日在全聯買了法國S牌葡萄果醬，品嘗後覺得除了味道好吃，沒有添加物、糖、防腐劑也相當健康，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛大讚好吃，不過也有網友認為這款果醬甜度過高。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，他家嘗試了各種果醬後，覺得法國S牌葡萄果醬最好吃，而且也相當健康，「100%無添加、無加糖，也沒有防腐劑」。

對此，許多人紛紛回應，「藍莓的好吃，上次去麵包店買錯買到櫻桃也好吃，沒藍莓的甜」、「只吃過草莓的，好吃，不會很甜」、「之前誤打誤撞買一瓶藍莓的，意外的很好吃」、「我上次買藍莓的，料多實在」、「我兒子很愛草莓醬，一直以來都是買這牌的，成分比較單純又沒有防腐劑」。

不過也有網友提醒口味太甜，「甜到我只吃了一次，就整瓶倒掉了！」、「每100公克，有47克糖。超過30克算是高糖食品唷！」、「藍莓超級甜！連小孩都受不了…吃一次就冰到過期…」、「無額外添加糖，但葡萄椰棗本身就有含糖，所以營養標示還是有糖，而且還頗高，要減糖的人不建議吃喔」。