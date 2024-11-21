日本AV產業發達，許多AV女優都擁有不少死忠粉絲支持，在亞洲各地擁有超高人氣。怎料，近日香港聯合澳門、日本、新加坡等國，進行大動作掃黃行動，逮捕跨國賣淫集團，該集團以提供知名日本AV女優「吸客」，名單還出現有「三上悠亞接班人」稱號的Miru，交易金額更被喊到近15萬港幣(約63萬台幣)，震驚外界。

根據港媒報導，香港警方接獲消息有黑道安排日本性工作者到香港賣淫，隨後展開緝捕行動，共拘捕5男60女。警方發現該集團在Telegram創建群組，並以日本小有名氣AV女優為賣點，在群組內刊登女優相關作品和資料宣傳，名單人數多達近20人，每次交易金額在數千元至數萬元間(港幣)。

賣淫集團以日本AV女優為賣點攬客。（圖／翻攝自香港警察 Hong Kong Police YT）

其中，被捕的女優為今年26歲AV女優「麻宫若菜」，2021年曾以「西村綾香」藝名出道，業界人氣頗高，但在2022年10月推出最後作品後就沒有消息。此外，名單中還出現另外一名24歲女優「Miru（原名板道美硫、坂道みる）」名字，喊價最高，但也有可能只是以她的名氣攬客，因為Miru並未出現在此次被抓60人名單中。

賣淫集團犯罪手法。（圖／翻攝自香港警察 Hong Kong Police YT）

據悉，Miru在2018年以19歲年紀出道，學生時期曾鍛鍊過體操，以此為賣點一戰成名，曾獲得FANZA成人獎「優秀新人獎」，還被封為「三上悠亞接班人」，在今年9月曾到香港舉辦過見面會，相當活躍。