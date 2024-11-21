「2024華特迪士尼亞太內容發布會」在新加坡濱海灣金沙酒店一連舉辦2天，邀請來自日本、韓國和台灣等多達500家媒體和KOL到場，今（21日）是活動第二天，公開一系列即將於明年在Disney＋上線的原創韓劇，男神金秀賢和剛升格人妻的曹寶兒主演黑色喜劇《山寨人生》，以及影帝薛景求和《非常律師禹英禑》朴恩斌主演醫療驚悚劇《狂醫魔徒》，除了首度公開精彩片段外，也都親自現身和大家分享拍攝趣事。

金秀賢此次在《山寨人生》中飾演一名從普通的上班族變成老闆，最終成為世界級的山寨大王「金成俊」，他形容，如果說《淚水女王》中的「白賢祐」是甜蜜且溫暖的角色，《山寨人生》的浪漫戲份大幅減少，可能只有大約15％，「金成俊是個冷靜且只為生存而奮鬥的現實人物，不過他的生存過程非常有趣，我一看到劇本就很喜歡」，此外，他也說因為金成俊是個生意人，害羞補充：「所以我得練習如何用眼神把客人牢牢抓住，大家在第一集中就可以看到了，請期待一下，能看看我究竟把『獵物』抓得多緊。」

薛景求（左起）、朴恩斌、導演金正鉉21日為主演《山寨人生》現身新加坡宣傳。（迪士尼提供）

曹寶兒在劇中飾演金成俊的前女友，同時是打擊贗品的司法警察，她表示：「第一次看劇本時就被題材所吸引，故事的時代背景橫跨1990至2000年代，很有懷舊的感覺。」並直呼，雖然和金秀賢是第一次合作，「但他的眼神、語調及營造出的氛圍等，都讓人能夠很快就融入角色，我在拍攝時非常依賴他。」金秀賢也回讚：「她真的是很圓融的人，讓周遭的人都覺得非常舒服，所以現場的拍攝氛圍相當融洽，我們在現場除了關於演技的部分，「像是天氣、環境等，非常愉快地工作著。」

金秀賢也笑說，此次不小心在新加坡破戒，品嚐了辣椒蟹、胡椒蟹、咖椰吐司、麥片蝦等各式各樣的美食，「雖然我平時很認真在飲控，但這是我暌違10年再次來到新加坡，活動前2天就抵達了，今天也考慮再嘗試一些其他的美食。」曹寶兒則是第二次造訪新加坡，「雖然是時隔多年再訪，但因為行程緊湊，沒有太多時間外出。不過我有看到的街道和建築都非常乾淨且美麗，感覺非常的舒適，希望能再來一次好好感受。」

另外，《狂醫魔徒》講述一名飽受折磨神經外科醫師世玉（朴恩斌飾），在與指導前輩（薛景求飾）爆發衝突之後發現自己被棄置一旁，世玉因此開始執行非法手術，直到再度遇見這位前輩。2人都是首次飾演醫生，薛景求說：「這是我第一次飾演醫生，感覺有點陌生，不過有神經外科教授到拍攝現場親自指導，包括從進入手術室前到進行手術前的各種準備，都很詳細地進行了說明，並全程觀察、糾正我們的動作。」

薛景求笑說自己第一次拍攝手術場景真的遭遇了大難關，「因為我的手指較粗，要操作鑷子等精細的動作相當不容易。」相反地，朴恩斌則因手指過於纖細無法使用替身，但她不忘害羞：「只能親自完成所有的動作，拍攝時我也很擔心這些場景呈現出來是否合格，非常盡力去做了，但很開心教授說我的操作基本上與實習生沒有差太多，讓我對自己充滿信心，也算是一次很特別的經歷。」