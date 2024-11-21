「2024華特迪士尼亞太內容發布會」在新加坡濱海灣金沙酒店一連舉辦2天，邀請來自日本、韓國和台灣等多達500家媒體和KOL到場，今（21日）是活動第二天，公開一系列即將於明年在Disney＋上線的原創韓劇，首先是「青龍獎女神」金憓秀和《黑暗榮耀》中「禁慾男神」鄭星一主演新劇《揭密最前線》，以及《下流大盜》導演姜允成和主演群柳承龍、梁世宗、林秀晶，都親自現身和大家分享拍攝趣事。

金憓秀在劇中是個擁有自由靈魂的新聞調查組組長，她打趣形容「是個相當執著於正義之事的瘋子」，為了追求真相奮不顧身，驚曝剛開始拍攝是在非常寒冷的冬天，「我的角色剛好需要很常需要用到身體，跑步時不慎右邊大腿肌肉拉傷」，幸好重拍後的結果，所有人都相當滿意，鄭星一也難忘有個活老鼠從頭上掉下來的場面，「我以為已經掉下來了，所以繼續演，但突然聽到導演用對講機說還黏在我的頭上，讓我當場嚇傻，不過意外拍出來的效果很好，所以有剪進正片中，大家可以期待一下有如《料理鼠王》的這場戲」。

柳承龍（左起）、梁世宗、林秀晶、導演姜允成21日赴新加坡為《下流大盜》宣傳。（迪士尼提供）

首度合作，問及感想如何時，金憓秀先是大讚鄭星一爽快又坦率，且在這部劇中又能展現與《黑暗榮耀》中的「河道英」完全不同的面貌，「讓我覺得這個演員有著非常可怕的內功，擁有各種各樣的面孔，很多場面我都會想說『他竟然還演出了這些細節』，很驚訝」，又繼續誇獎鄭星一貼心，「在拍攝現場總是帶著微笑，也很照顧大家，所以工作人員都成為他的粉絲了」，導演劉善東則不忘補充「但他本人其實出乎意料的呆萌」，讓在一旁的鄭星一被稱讚到耳朵紅，害羞笑說到差點忘記要說的答案，接著才表示，金憓秀在劇中積極和坦率的樣子，與私下的模樣非常相符，「她是個不記仇，又對別人毫無保留的演員，會讓人覺得他相當真誠，明白她為何是韓國最受尊敬的演員之一，無論是作為演員還是人，她都非常令人欽佩且可愛。」

提到該劇內容，金憓秀滿意地說：「關於追求正義和真相的故事有時候容易流於表面，但《揭密最前線》加入了關於假新聞和真實事件的細節，讓劇情更加貼近現實，為讓更多觀眾更容易接受這些訊息，我們也用幽默的方式來演繹，降低了故事的沉重感，增加了娛樂性。」導演劉善東也補充：「除了展現追求真相的製作人們嚴肅的面貌外，劇裡還有他們日常生活中的喜怒哀樂，這是一部既嚴肅又充滿活力的劇，節奏緊湊，既有笑點也有淚點，讓觀眾不知不覺地被投入其中。」最後，鄭星一感性地表示：「在片場的每一天都非常，也讓我深感對人心的感謝，希望這部作品能取得好的結果，甚至橫掃所有大獎。」

《下流大盜》以1970年代為背景，問及如何揣摩該年代的氛圍，柳承龍說，深受艾爾帕西諾主演電影《疤面煞星》啟發，憶起拍攝現場發生的趣事，梁世宗表示：「能夠與前輩們一同演出本身就讓我非常興奮，特別是柳承龍前輩，他是片場的開心果，非常有幽默感，所以我們在拍攝時非常開心。」柳承龍也難忘，有在一個被聯合國教科文組織（UNESCO）列入生物多樣性保全地區的全羅南道新安曾島潮間帶，「我們所有演員都在那裡真實還原了劇情的環境，這是個非常有趣的過程。」林秀晶則相當享受觀察其他演員的表演，「這部作品中塑造了許多鮮明且相當有魅力的角色，大家也都非常投入演出，觀眾也可以期待一下。」

柳承龍也分享自己之前就很喜歡導演姜允成的前作《地下菁英》，甚至還透過臉書主動聯絡到導演，表達合作意願，「沒想到導演真的找上門」，還故意用韓文劇名「파인」（發音類似fine）的諧音哏說「真的應證了那句話I’m fine」，讓現場眾人笑翻，導演則稱：「《地下菁英》製作結束後，我很榮幸能夠與柳承龍前輩合作，甚至是剛好在他演出的《異能》大獲成功之際，我們再度與Disney＋攜手合作，感覺就像命運一般。」並感謝迪士尼沒有在製作過程中干預太多，給予他高度的創作自由。