這要多瘦？馬來西亞有位正妹因出門忘記帶到鑰匙，直到回家要開門時，才發現忘了帶，於是，她突發奇想，便從門縫間穿過爬進家裡；對此，網友也看呆表示「萬一兩手著地下半身卡著怎麼辦？」、「我懷疑我刷到這個，就是暗示我減肥了」、「沒人想到她頭是怎麼進去的嗎？」。

一名馬來西亞女網友在社群平台「小紅書」分享一段影片，從曝光畫面可見，影片一開頭寫著「鑰匙忘記帶，如何進家門」，有位金髮女子站在家門外，由於最外層是白色鐵閘門，因此女子便選擇其中縫隙較大的空間，從門外爬進門內，進入門內的女子才將鞋櫃的鑰匙拿出，並由內將門打開，影片最後女子也放上一段字表示「幸好搞完了，才有人出來」；對此，原PO也在貼文寫下「變成為一條蛇」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「到底要有多苗條才可以這樣做」、「萬一兩手著地下半身卡著怎麼辦？」、「卡著就是另外一個故事了」、「這個頭也真的小，我包卡住的」、「我的頭應該就過不去了，就算頭過得去我的胸也過不了」、「我懷疑我刷到這個，就是暗示我減肥了」、「沒人想到她頭是怎麼進去的嗎？」。