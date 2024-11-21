根據《台灣民意基金會》最新民調，總統賴清德的聲望贊同者42.8%、不贊同者43%，兩數據首度出現交叉，並首次出現不贊同率略高於贊同率的情況，顯示施政陷入困境。針對賴清德從5月的58.0％，跌至如今的42.8%，前立委沈富雄表示，賴清德半年民調跌16個百分點，可說是「新任總統蜜月期的稍微提早結束」。

沈富雄21日在《暐瀚觀點》節目中表示，就算賴清德的支持度從6個月前往下掉，如今掉了差不多16個百分點，有一點多，但把它解釋成新任總統蜜月期的稍微提早結束，也未嘗不可，所以他不會很緊張。

沈富雄接著表示，原因是民進黨執政到現在，其實有一點拿翹、惰性，有一點就是為了自己或是派系的利益，放在這個黨或是國家社會的前面，所以這些累積起來，賴清德的統治基礎，並不是表面上所看到的那麼牢靠。但是民進黨未來繼續連任、執政下去的機會，還是蠻多的。

至於賴清德民調下降16個百分點，是死亡交叉嗎？沈富雄認為，這是有一點過度提早蜜月期的結束；因為這不是很健康的統治基礎，有偶發事件或者是個別事件，不好好處理，有時候是蠻危險的。

該民調訪問期間是11月11至13日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法市話 70%，手機 30%；有效樣本1017人，市話712人、手機305人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。