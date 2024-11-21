勞動部勞動力發展署北分署發生職場霸凌致死事故，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。勞動部20日晚緊急召開考績會，對分署長謝宜容祭出記兩大過免職的處分。何佩珊20日在立法院稱會帶著謝宜容道歉。但勞動部20日、21日都無法與謝取得聯繫，說好的道歉恐跳票。粉專「高雄林小姐」直呼，老百姓要的是停職調查，但現在她不是勞動部員工了，得看誰能勸她出來。

據悉，勞動部從20日召開考績會通知謝宜容到場陳述意見時就聯絡不上她，21日也無法取得聯繫，無法得知謝宜容是否會有道歉的行為。

「笑死！你把人家免職了，她為啥還一定會聽你的？」高雄林小姐21日發文質疑，老百姓要的是「停職」調查，你們為平息民怨搞「免職」，現在搞到人都聯絡不上了。「因為她不是你員工了啦！現在得看聯絡得上她的誰能不能勸她出來，但若非真心想道歉，出來也是一場爛戲而已！」

高雄林小姐直呼：能有聰明一點、關心勞權一點、能力強一點的人領導勞動部嗎？老百姓現在越看越心寒，這樣怎麼保護勞工勞權！

網友表示「像陳啓昱一樣消失就好笑了」、「免職什麼到時等輿論壓力過了就又復職了！什麼公務人員大過都是假的」、「還沒出去就找得到」。

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