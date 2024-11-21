女星郭碧婷以平面模特兒身分出道，後來轉型成為演員，並在2019年與香港男星向佐結婚，育有一對兒女，雖然期間數度傳出婚變，但家庭生活依舊甜蜜。不過近期郭碧婷參加旅遊實境《心動一千一百公里》，與其他來賓聊到懷孕生子的話題，並驕傲稱該件事是美好的，卻意外引發網友熱議。

郭碧婷日前在節目說道，如果下輩子可以選性別，會覺得自己可以當男孩，「因為我小時候就一直覺得自己是男性」，對女生身體有很多困惑，例如生理期會感到疼痛，所以很羨慕男性，此時一旁的杞連則附和：「對啊，（男性）也不用承擔懷孕！」

郭碧婷談懷孕生子話題。（圖／微博 最佳蹲坑讀物）

不過，郭碧婷卻對此有不同見解，雖然覺得痛是一件很可怕的事，但「我還是會覺得，懷孕生子是一件很美好的事情」，因為男性做不到，而且孩子是自己心血骨肉培育出來的，「這是一件造物者很神奇的一件事情」，一番論述令身旁的尚雯婕、杞連相當驚訝。

節目片段曝光後，立刻引來網友留言稱讚，「看著外表柔弱，但沒想到內心如此堅韌」、「這才是真愛孩子的媽媽吧」、「希望姐姐一直幸福下去啊」、「享受這個過程確實很美好」、「姐姐是真的感受到了幸福」、「她說得很好啊，男人做不到，所以懷孕生子確實是女人很美好的一件事」。

但也有人反駁郭碧婷的想法，認為還是得看自己是否有本錢，「有錢有閒生娃自然好，普通人就不一樣了」、「如果遇到對的人就很幸福啊」、「有錢生有錢養有人帶，有公婆寵愛，當然幸福啦」、「當老公愛妳愛這個家的時候就是，當嫁錯人就是另一個故事了」、「那麻煩姐姐多生了，造福社會」。