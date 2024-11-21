輝達（NVIDIA）財報雖優於預期但並未驚艷市場，台美股市反應平淡，然輝達股價21日盤前漲幅擴大至約2％，美股三大期指齊步走揚，科技股走勢相對強勁，激勵台指期夜盤同步上漲89點，暫報22,664點，重返22,600點關卡。

美國AI晶片巨頭輝達季報千呼萬喚始出來，其第三季營收、淨利均超越市場預期，而第四季營收預估則達375億美元，超出市場預期的370.8億美元，等於年增幅度約70％，仍未達標華爾街最高預期的90％，一度拖累其股價20日盤後劇烈震盪，惟市場在經過一日的沉澱後，輝達21日盤前重拾漲勢。

元富期貨表示，台指21日再度回測季線支撐，所幸驚險守住，然而指數反彈動能不足，短線持續在季線附近多空交戰；此外，期貨結算後外資期貨空單仍高達4萬口以上，持續壓抑市場多頭氛圍。

期交所內商品則是大多上漲，小臺指期上漲30點、微臺指上漲89點、電子期上漲2.25點、小電子期上漲5.45 點、半導體30期貨則是小跌12點；台積電ADR盤前維持在平盤附近震盪，但受惠輝達走揚，期貨夜盤小幅上漲5元，報1,025元。

國外指數期貨部分，美股開盤前，連結美股四大指數的期貨商品全數上漲，美國道瓊期貨、美國標普500期貨下跌1.75點、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別勁揚233點、46點、189點、46點，英國富時100期貨也小漲15點，報8,141點。

商品期貨部分則是同步小漲，黃金US期上漲9.7點、台幣黃金期上漲9.5點、布蘭特原油期貨參考價為2,378點。