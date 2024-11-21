勞動力發展署北分署公務員輕生案引發全民關注。知名精神科醫師潘建志今（21）日分享，高衝突人士的特徵包括愛指責與抱怨他人、思考模式非黑即白、有毒情緒隨意發洩、行為極端讓人抓狂等，而分署長謝宜容差不多全部命中。

潘建志在臉書粉專發文分享高衝突人士的行為模式表，其中包括愛指責與抱怨他人、思考模式非黑即白、有毒情緒隨意發洩、行為極端讓人抓狂等，嚴重的高衝突人士甚至在臨床上符合精神醫學中人格障礙的診斷，也就是患有自戀型人格、偏執型人格、邊緣型人格、反社會型人格、戲劇型人格等。

潘建志推薦，民眾可以透過《別等到被欺負了才懂這些事：第一時間就做好衝突管理》一書，基本了解相關心理學知識，「遇到職場霸凌時，不管是選擇抗爭（戰）還是退場（逃），心理有底才能有方向」。

潘建志分析，「看新聞媒體中形容的北分署長謝宜容，在上面這張表中，差不多全部命中」，認為與其將這起惡性職場霸凌案導向政黨鬥爭，甚至發動人肉搜索，不如引入心理學知識，才能系統性地有效改善台灣惡劣的職場環境，「以暴制暴解決不了問題。歷史告訴我們，許多嚴重的個案往往是台灣社會進步的契機」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。