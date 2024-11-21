香港警方在飯店內查緝畫面。（圖／翻攝香港警務處）

香港警方聯手澳門、日本、新加坡警員，瓦解一個跨國黑幫賣淫組織，逮捕 5 名男子和 60 名女子，其中包含知名日本 AV 女優麻宮若菜（麻宮わかな）。此外，榮獲「最優秀新人女優獎」的日本 AV 女優 Miru（坂道みる）的名字也出現在該組織的宣傳名單上，疑似遭不法分子冒用宣傳。

據香港媒體報導，該組織在 Telegram 上建立群組，利用日本 AV 女優招攬客人，宣稱可以安排女優來港賣淫，並附上女優的影片編號和封面圖以加強宣傳效果。性交易的費用從數千港幣到最高 15 萬港幣（約新台幣 60 萬元）不等。

群組內有多達20多位日本AV女優都在菜單內。（圖／翻攝香港警務處）

群組名單中列出將近 20 名 AV 女優，而女優麻宮若菜也在此次行動中落網。資料顯示，麻宮若菜現年約 26 歲，於 2021 年以藝名「西村綾香」出道，後來改名為「麻宮若菜」，但僅拍攝數部作品便淡出，最後一部作品於 2022 年 10 月發表。

日本知名人氣女優Miru也出現在賣淫集團的名單上。（圖／翻攝Miru IG）

值得注意的是，人氣女優 Miru（坂道みる）也出現在賣淫組織的宣傳名單上，目前尚不清楚是否真有涉案，或僅被盜用名號宣傳。今年 9 月，Miru 曾到香港舉辦見面會，並在玻璃船上舉行派對，與粉絲近距離互動。根據公開資料，Miru 現年約 24 歲，於 2018 年 8 月以「坂道みる」的藝名出道，隔年便獲得《FANZA 成人獎》的「最優秀新人女優獎」，並於 2021 年將藝名改為 Miru。