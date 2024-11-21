「2024華特迪士尼亞太內容發布會」在新加坡濱海灣金沙酒店一連舉辦2天，今（21日）是活動第2天，公開一系列即將於明年在Disney＋上線的原創韓劇，首度合作的金多美和孫錫久，為主演懸疑驚悚劇《血謎拼圖》，與導演尹鍾彬一同現身分享幕後秘辛。

孫錫久飾演的刑警帶著毛線帽的劇照令人印象深刻，他笑說：「我試圖用獨特的服裝來塑造角色，既可以保持角色的鮮明形象，也很努力展現他的多重面貌，原本以為警察上班不能戴帽子，但後來發現其實可以。」金多美則是努力展現內心柔弱的一面，「她雖然外表堅強，但內心有不想被看到的脆弱面，為了展現她內心的傷痛，我花了很多心思去揣摩該如何呈現出來。」並表示「角色和情節都有一點漫畫感」，所以在演出時都有試圖加入漫畫般的氛圍。

問及拍攝過程中是否有發生什麼趣事？孫錫久先是打趣自嘲已邁入40歲，是只要一多吃了就會長肉的年紀，「雖然說在拍攝期間得保持一樣的體型嘛，但我真的胖了很多」，所以劇組還特別將現場點心桌上的零食，換成了健康食物，「因為我真的是看到就會忍不住拿起來吃，大家在追劇的時候就會發現我大概在中間開始有慢慢變胖，可以好好注意一下」，導演尹鍾彬也補充「對，因為有發現他變胖了，所以特別請人把零食通通收起來」，讓現場眾人笑翻。

該劇講述10年前未解決案件的唯一目擊者、犯罪側寫師「伊娜」（金多美飾）和一直懷疑她是嫌疑人的重案組刑警「漢森」（孫錫久飾），因一塊可疑的拼圖碎片而再次試圖揭開連環兇殺案背後的秘密。導演尹鍾彬表示：「劇中很多角色都是在傳統刑偵劇中無法看到的。」彷彿發生在現實與漫畫之間的某個交界點，並稱，在拍完《毒梟聖徒》後，其實已身心俱疲到發誓再也不接OTT平台的作品，但因為《血謎拼圖》的劇本實在太有魅力，決定接下這個挑戰。