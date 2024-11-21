台積電創辦人張忠謀在即將出版的自傳下冊中，披露了他卸任時交棒給劉德音和魏哲家的內幕。張忠謀回憶，2018年卸任時，為了讓兩人有新的學習機會，詢問他們是否願意接任員工數僅有60至70人的業務發展組織職位。結果，劉德音婉拒，而魏哲家欣然接受。

張忠謀直言，以員工數目作為衡量主管職位重要性的看法是一種錯誤的迷思，與最高層接觸的機會可能是一個更好的衡量標準。

張忠謀在自傳中提到，蔡力行擔任台積電執行長期間，成立了先進技術事業組織和主流技術事業組織，分別負責12吋廠和6吋及8吋廠。當時，擔任先進技術事業組織負責人的是劉德音，而魏哲家則是主流技術事業組織負責人。

張忠謀認為，蔡力行成立這些事業組織無非有2個目的考量，一是事業組織負責人可為CEO分憂，二是培養未來的執行長。可是張忠謀覺得，蔡力行的2個目的並未達成，反而產生了削弱台積電規模優勢的負面影響。

張忠謀回鍋兼任執行長後，就把先進組織和主流組織的業務發展單位抽出來，再把這2個組織合併為台積電的營運組織，員工約2萬多人。同時，將抽離的2個業務發展單位合併為業務發展組織，員工約60至70人。

張忠謀把合併後的業務發展組織賦予了新的使命，除了了解並預測全球晶圓代工市場、了解台積電前30大客戶（約占台積電總營收的80%）、了解台積電自己的研發及製造能力，配合客戶的新產品要求，提高台積電的市占率，還要與客戶保持密切聯繫。因此事實上，業務發展組織負責人就是一個小型的執行長。

張忠謀指出，劉德音、魏哲家這2位過去都有相當豐富的研發及營運經驗，可是都缺乏行銷、市場，以及對外談判、交涉的經驗。因此他認為，對這2位來說，業務發展組織會是一個新的學習機會和經驗。

張忠謀於是先把業務發展組織的職位，徵詢2位中較資深的劉德音，但他拒絕了。劉德音的說法是，「我現在（先進技術事業組織）就有一萬多名員工，怎麼要我接受只有六、七十名員工的位置？」

接著張忠謀再徵詢魏哲家，魏哲家欣然接受業務發展組織的職位。這人事安排就這麼敲定。而劉德音也得到了他所要的營運組織職位。

其實今年陽明交大頒發榮譽博士學位給魏哲家，張忠謀到場致詞時也曾提到此事。張忠謀表示，他當年的用意是為了要培養魏哲家接班，並認為魏哲家是台積電準備最齊全的CEO。

魏哲家則是幽默回應，表示當時他不覺得是被降級，而是覺得調到新單位比較輕鬆，才答應調任，卻沒想到新職位是每個星期都被創辦人拉去開會，如果他早知道是這樣，或許對於調任這件事，他會多考慮一下。