勞動部勞發署北分署長謝宜容霸凌案狂燒，火也燒到當初破格提拔她的時任部長許銘春，但許否認有特殊交情，甚至稱輕生員工是工作負荷量過重，臉書慘遭灌爆，就連綠粉也大罵「你不用選了」。

許銘春野心勃勃，早在今年8月就表態要爭奪高雄市長大位，也被稱作「小花媽」，但近日勞動部霸凌案，許銘春卻切割得一乾二淨，稱時任政務次長王安邦約談謝宜容沒上報，卻遭知情人士控訴，表示許為了安插自己人馬，不僅換掉署長，還拔掉王安邦的監督權，形同被架空。

此外，許銘春在臉書發文稱輕生的吳姓基層員工，是因長期工作負荷量太重導致悲劇，是政府機關長期人力不足的問題，希望經過這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院的重視。

許銘春發文引發網友不滿，認為切割閃避責任，還輕輕帶過霸凌事實，就連許多綠營支持者也看不下去，紛紛留言大罵，至今已近2000則：「謝宜容能當到土皇帝，不就你的功勞」、「你真的不用選了」、「身爲長期投票給民進黨，妳出來選我ㄧ定投給對手」、「自己提拔的人霸凌下屬，竟然還把責任推給政府，說什麼人力不足」、「謝宜容送妳的愛馬仕絲巾，剛好讓妳遮蔽良心」、「那麼多證據都顯示霸凌，也有吹哨者出來證明，為何妳還可以這樣無視，妳的良心何在」、「什麼人力不足，100人有81人離職，再多人都被那位霸凌者嚇跑了」、「我高雄人，我就是最討厭當長官的遇事推拖三不知情況的態度，你不用來選高雄市長後選人了」、「這篇貼文看起來有夠沒血沒淚，撇的一乾二淨」、「就妳最爛還敢說，人是你升遷的，也是你提拔的，當時勞動部長也是你，在位時不會改善，卸任才說人力不足」。

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