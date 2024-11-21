美眾議院「中國問題特別委員會」20日與華府智庫CSIS模擬中國大陸犯台兵推，結果顯示，台灣至少要依靠自己的軍事力量堅持1、2個月，美軍才可能進行海空馳援。前海軍艦長呂禮詩表示，CSIS兵推時是用骰子，像發射飛彈打得中打不中，若用骰子來決定，難道是跟「于大師」一樣，發射3枚，210％的命中率一樣。

呂禮詩21日在中天《頭條開講》節目中表示，CSIS兵推是台灣出錢，過程裡面是用骰子。網友說是要提供不確定性，你不知道電腦可以提供亂數嗎？亂數也是不確定性，至於為什麼要用骰子？像發射飛彈到底打得中打不中，用骰子來決定，難道是跟「于大師」一樣，發射3枚，210％的命中率一樣。

呂禮詩接著表示，CSIS兵推說要從台灣的南部登陸，因為兵力都在北部。他們是用二戰的思維，當然比當年施琅稍微先進一點，但是早就不是那個樣子了。

針對美國兵推，呂禮詩指出，他們唯一講對的就是，美軍要1個月以後才會來。美國航空母艦從聖地牙哥到台灣附近周邊海域，如果不停關島、夏威夷，最少要21天，再加上準備時間，差不多1個月的時間。