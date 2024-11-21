113學年度HBL高中籃賽男甲級16強預賽，21日在彰化體育館開打，也是HBL首度移師彰化，第一天開季戰就小爆冷門，10月剛首次通過資格賽，隊史第一場HBL預賽的地主彰化成功高中，足額報名的15名球員中10人是高一菜鳥，含5名先發其中4人，但嘗鮮的首役既不生澀，打得更像老鳥，克服上半場兩度落後10分的困難，第三節翻轉戰局，最終66比58力克新北泰山高中，撂下隊史預賽第1勝，在4取3晉級的C組開紅盤，一腳踩在複賽線上。

成功3人得分上雙，含兄弟檔高二哥哥余玄胤先發撐38分58秒，進4記三分球拿22分、13籃板首度雙十，外帶3抄截、2助攻、2阻攻，7失誤瑕不掩瑜，出身高雄那瑪馬、屏東麟洛國中畢業的170公分布農菜鳥奇兵後衛朱子帆，14分及7籃板、7助攻、4抄截，188公分高一大前鋒王家程2記三分球也拿14分、7籃板。

兄弟檔弟弟菜鳥主控余玄騰只得2分，但搶下8籃板，外帶助攻、抄截各5，僅2失誤，有效組織攻勢、串連隊友，持續後場最安定的力量，特別是與老哥默契愈佳，很難與過去5年的兩人聯想在一起，因差2屆的兄弟倆，昔日在屏東潮州國小同場作戰一年，先畢業的哥哥留在屏東披麟洛國中戰胞，弟弟兩年後北上讀新北安康國中部，兩人「失散」5年後，本季終又在成功當隊友，再續兄弟檔。

10月資格賽兄弟首度搭配，超級match，聯手助成功首晉預賽，總戰績4勝1敗，哥哥余玄胤連5場得分上雙，場均17.7分、5.2籃板、2.7助攻，全隊第一，但很難相信，他高中前兩年待在兩支甲級名校，都未報進12人正選，本季成功改組，上季幫安康打下JHBL甲級第三名的弟弟余玄騰，跟5名國三隊友，隨教練馬澤閎轉來成功，哥哥順勢跟進，高二讀起，也領到生涯第一襲HBL戰袍，兄弟再合璧，且一戰成功。

哥哥余玄胤延績資格賽炙熱手感，今天拿22分平個人單場紀錄、13籃板則是生涯新高，身手又進化，他說：「打第一場HBL預賽，說不緊張絕對騙人，但我有紓壓之道，就是賽前幾天拚命想，該如何打、怎麼打，且愈想愈緊張，然後撐到今天，說也奇怪，開賽後就完全不緊張，平常心出擊，攻守都順手，含決勝期一次妙傳底線橫移的王家程漂亮切入，差距拉到10分，底定勝局。」

老哥HBL嘗鮮但愈打愈到位，弟弟余玄騰說：「主場作戰，且是開季戰，賽前教練就設定要抓泰山，儘管開局落後，但大家都有信心，最終靠團隊作戰贏球，哥哥再飆高分，我不意外。」