近期隨著東北季風增強，氣溫跌破20度，氣象署也指出，下周或有大陸冷氣團南下，因此不少民眾紛紛把羽絨衣拿出來穿。對此，家事達人陳映如提醒，羽絨衣穿之前，可以抓住下擺抖一抖，讓羽絨平均且蓬鬆，穿起來會更保暖且有型。

氣象署預報，下周四（28日）東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區零星降雨。溫度方面，北部及東北部恐會下探13度。

陳映如在臉書發文指出，最近天氣明顯變冷，大家紛紛拿出羽絨背心，但會發現因為吊掛收納的羽絨服，時間一久，羽絨會集中在下擺。請記得在穿羽絨衣之前做一個小動作，將整件衣服倒過來，抓住下擺抖一抖，讓羽絨更平均且蓬鬆，這樣穿起來會更保暖且有型。

另針對羽絨衣清洗，過去也有網友指出，除非有標示可機洗，否則只能手洗，且就算想丟到洗衣機，也要放進洗衣袋避免摩擦，洗過的羽絨衣要放在通風處陰乾或用低溫烘乾，並水平擺放，輕拍讓羽絨糾結纖維慢慢鬆開。