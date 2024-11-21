匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週四（21）於布達佩斯歐亞論壇（Budapest Eurasia Forum 2024）上表示，西方500年的全球霸權時代已結束，未來將屬於歐亞大陸，並指出以西方模式組織全球、並以經濟和財務利益吸引各國加入的理念已經失敗，同時，他也強調匈牙利必須迅速應變全球結構性的轉變。

❗️@PM_ViktorOrban: The European political system, based on liberal, progressive dominance, is increasingly unable to govern itself. As a result, let us say, of the West's disorientation, 500 years of Western civilizational dominance have come to an end. pic.twitter.com/rNQVw3JLd0 — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 21, 2024

綜合《匈牙利每日新聞》（Daily News Hungary）報導及匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）21日於社群帳號發佈的官方演說影片。奧班認為亞洲國家已經崛起，成為獨立的經濟與政治權力中心，並在人口和技術上超越西方。他指出，東方經濟的增長速度是西方的4倍，全球經濟中心已向東轉移，現在東方工業的附加價值占全球的50%，而西方僅為40%。

《今日俄羅斯》（RT）報導，奧班談到，亞洲擁有全球70%的人口和70%的經濟份額，而歐盟則成為「這一變局中的最大輸家」。他批評西方被自身的環境所困擾，例如移民問題、性別意識形態、種族衝突，以及俄烏危機。他認為，西方領袖難以放下長期以來的優越感，這最終可能導致經濟與政治上的封鎖。

《匈牙利每日新聞》報導引述奧班觀點，1989年以來，西方自我修正體系的理想曾主導匈牙利的戰略安全觀。然而，2008-2009年的金融危機顯示，這場危機是全球經濟深刻變化導致地緣政治關係劇變的結果。因此，匈牙利部分轉向東方以應對新局勢。

匈牙利必須敏銳、迅速、聰明必須不斷地獨立思考，抓住正確的時機做出必要的決定

奧班表示：「歐亞世紀」（Century of Eurasia））即將到來，歐亞大陸將在下一個時期佔據主導地位，匈牙利必須找到自己的地位，而不是從歐洲戰略中獲得位置。

他指出匈牙利：「正在有意識地執行國家和經濟政策，該國位於歐亞大陸的事實是一個決定性因素，」並提醒：「我們是活生生的歐亞概念……作為來自亞洲的民族，」歐爾班說。他表示，匈牙利與歐盟的衝突根源於其基於新現實的獨立戰略，以及不顧布魯塞爾主義對一系列新機會的認識。