前海軍艦長呂禮詩日前參觀珠海航展向陸媒哽咽表示「想讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」，民進黨立委提案修法，要將處罰對象擴及少校以上且領有終身俸的退伍軍人。退輔會主委嚴德發表示，呂禮詩的言論不當，要嚴厲譴責，如果要因此修法，個人表示支持。媒體人王尚智表示，國防部可能要推動「呂禮詩條款」，小艦長要寫入中華民國歷史了。呂禮詩霸氣回，「它過不了的」。

王尚智21日在中天《頭條開講》節目中表示，民進黨在國會想要修法，能過得了嗎？小艦長這次在珠海表達他自己的態度跟價值，是橫跨中華民族的，所以對綠營當然是很難受。而這樣的修改條款，在野黨不可能讓它過。

王尚智接著表示，以前沒有把少校退伍放在眼底的中華民國，現在終於很認真看待包括小艦長在內的基層軍官，也凸顯在自媒體時代，真正的專業人士是來自達人、匠人，小艦長證實了這一點，好厲害，連國防部都可能要推動「呂禮詩條款」，小艦長要寫入中華民國歷史了。呂禮詩跳出來表示，它過不了的。