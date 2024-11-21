烏克蘭中部城市第聶伯羅(Dniprol)遭到俄羅斯飛彈打擊，烏克蘭懷疑是RS-26洲際彈道飛彈，現還在查證中。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃(Maria Zakharova)在例行記者會前，被一通電話告知，不要對外發表與此事有關的說法。

路透社報導，基輔週四稍早表示，俄羅斯在襲擊第聶伯羅市，發射了一枚洲際彈道飛彈。而俄羅斯電報頻道稱，襲擊的目標是烏克蘭境內的飛彈和太空火箭公司Pivdenmash，該公司總部位於第聶伯羅。

札哈羅娃在記者會，整個過程都被攝影機紀錄下來，原本她準備回答記者提問，這時接到一名男子的電話，該男子用非正式的「瑪絲」(Mash)代替「瑪麗亞」(Maria) ，告訴她不要評論與彈道飛彈有關的事。

Russian spokeswoman ordered not to comment on alleged Ukraine missile strike live on air | AFP

扎哈羅娃接起電話：「你好。」

對方：「瑪絲。」

與她通話的是個男子，顯然札哈羅娃的手機聲很大，而且被麥克風收錄到。

扎哈羅娃：「是的，我正在例行發布會。」

男子：「對於西方媒體談論的對（火箭公司Pivdenmash）的彈道飛彈襲擊，我們不要發表評論。」

隨後，扎哈羅娃果然對此事避重就輕不多回應。

一名西方官員表示，俄羅斯打擊第聶伯羅期間用的是一種彈道飛彈，卻並不是洲際彈道飛彈。烏克蘭仍在嘗試確定俄羅斯發射的飛彈類型，正在檢視碎片尋找證據。