中國桌球（乒乓球）隊統治全世界球壇已有多年，但最近許多體育評論逐漸出現檢討的聲音，認為中國桌球已經沒有了往日「國乒」的霸氣和統治力。除了對外比賽輸球成為常態，實力領先卻頻繁爆冷，不只引來外媒冷嘲熱諷，連大陸球迷都質問：「國乒到底是怎麼啦？」

據《搜狐體育》報導，以前中國桌球國家隊參加大賽，贏球包攬冠軍根本就不是什麼新聞，只有輸球才會是新聞。但如今的國乒，輸外戰似乎已經成為了常態。目前正在火熱進行中的世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽，中國桌球被外國桌協爆冷是一場接一場，連日本媒體都對國乒進行了冷嘲熱諷。日媒挖苦說，排名世界第1的孫穎莎，參賽第2天就返國了。

報導指出，做為全世界桌球界愛好者關注的WTT總決賽，目前正在日本火熱進行中。在女單首輪由國乒的2大主力，由目前排名世界第1的孫穎莎和陳幸同展開。從實力上來說，雙方差距不算大，但孫穎莎應該要強一些。但兩位中國選手在首輪就展開較量，球迷也是相當無奈，不得不接受有一名選手提前出局的遺憾。

這場有女單冠軍出賽的場次，孫穎莎是更被看好的一方。不過兩人同是中國隊，彼此都非常熟悉，誰輸誰贏都很正常。最後是陳幸同以3：2擊敗了孫穎莎。對於陳幸同來說，這場勝利是值得祝賀的，因為她是在先輸一局的情況下，對實力強大的孫穎莎實現了逆轉。

但是孫穎莎女單首閒輪就出局，第2天就打道回府確實有點尷尬。而在這場女單比賽前，孫穎莎與王藝迪的女雙組合也在首輪比賽輸給日本組合佐藤瞳/橋本帆乃香。對於孫穎莎這樣的表現，日媒表示，世界排名第一的孫穎莎，在賽事第2天就結束征程。

而實際上，除了孫穎莎女單、女雙2連敗，中國選手林高遠、梁靖崑、王藝迪、袁勵岑、向鵬等均遭遇到了失利。這樣的結果，對於中國桌球來說，真的不是球迷們所想要看到的情況。有球迷發出質問：國乒到底是怎麼啦？