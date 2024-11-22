台灣前桌球國手江宏傑和前妻福原愛離婚官司纏訟多年，終於在今年順利落幕。兩人的生活重心也回到正軌，福原愛活躍於大陸直播界，還疑似有轉戰戲劇圈的打算，而江宏傑21日則在IG限時動態分享大跳「三振舞」影片，透露將進軍唱跳界。

江宏傑21日在IG限時動態曬出一小段他練習跳三振舞的影片，他戴著灰色棒球帽，搭配米白色系襯衫和褲子，跳著三振舞動作，扭腰擺臀，還用力轉身，透過鏡子反光確認自己的動作，注意到畫面被拍下後，他害羞的大笑出聲，並配文幽默寫下：「變唱跳歌手好了。」

江宏傑半夜苦練三振舞。（圖／翻攝自chiang_hung_chieh IG）

事實上，江宏傑為桌球國手出身，跨行演藝圈後又往主持界發展，他曾憑藉節目《全明星運動會》獲得第57屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」提名，還在電影《乒乓男孩》本色演出桌球教練，日前更展現歌藝，和徐若瑄一起合唱電影主題曲〈接住我〉，展現出多變的一面。

此外，江宏傑前妻，也就是曾經的「桌球天后」福原愛則是到大陸發展，除了開直播帶貨之外，也經常在小紅書拍短片，和粉絲分享生活，日前還到四川看熊貓，也被注意到似乎在拍戲，或是穿上漢服在成都宣傳，讓粉絲十分期待可以看到她更多作品。