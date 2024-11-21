投資人仍在評估AI霸主輝達在周三（20日）美股盤後公布的財報。在逢低進場買盤帶動下，周四（21日）美股主要指數開盤走高，但隨著輝達由紅翻黑，主要指數早盤漲幅收窄，轉為在平盤上下整理。台積電ADR逆勢走強，一度大漲2%。

截至台北時間21日晚間11點20分，道瓊工業指數上漲153.18點（或0.35%），暫報43561.65點；那斯達克指數下跌91.30點（或0.48%），暫報18874.85點；標普500指數下跌0.32點（或0.01%），暫報5916.79點；費城半導體指數上漲18.61點（或0.38%），暫報4902.86點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果跌0.79%，谷歌母公司Alphabet崩跌4.88%，微軟跌0.18%，亞馬遜跌1.07%，臉書母公司Meta跌1.20%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達跌1.01%，超微跌0.32%，台積電ADR逆勢上漲0.91%，聯電ADR跌0.22%。

儘管輝達公布了優異的成績單，凸顯出該公司在AI支出熱潮中的主導地位，並給出強而有力的業績指引，但由於營收成長較前幾季放緩，拖累股價在盤前一度下跌3%。

JonesTrading首席市場策略師Michael O‘Rourke表示，「儘管我們不懷疑輝達產品的強勁需求，但這並不意味著成長會持續，而這才是投資人關心的」。