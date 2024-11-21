花錢買罪受！大陸湖北武漢有女子到醫美診所做隆乳手術，花了18萬元人民幣(約新台幣80萬元)，豈料，術後20多天她胸部縫線處仍不斷流膿，且還出現高低奶的狀況，甚至胸部硬的像石頭一樣，還失去哺乳功能，後來一查才得知該診所醫師執照與醫院實習證明是假的，讓她氣得對該診所提告。

據《澎湃新聞》報導，湖北武漢一名23歲的楊姓女子到醫美診所做隆乳手術，一共花了18萬元人民幣(約新台幣80萬元)，豈料，做完手術後20多天，楊女發胸部出現高低奶，胸部硬得像石頭，也乳暈瘢痕嚴重，甚至失去了哺乳功能。

楊女提到，由於術後1個月縫線處不斷流出膿，甚至胸部呈現高低奶，以及硬得像石頭，當時她回去拆線時，對方徒手直接按壓，讓她痛得受不了，且2條縫線還被壓斷，後來對方手也未消毒，就直接從她的傷口按壓，導致她傷口受感染不斷流膿，還導致乳腺受損。

楊女也PO出和診所的對話紀錄表示，手術之後持續和對方提及傷口問題、流膿狀況未見好轉，影響她的生活狀況，可是診所僅回應，這些狀況都是屬於手術後正常的現象，要她按時消毒就好，不用特地去理會。

楊女對於院方回應的內容有疑慮，便找了律師幫忙，不料，經律師一查，該診所根本未達開業標準，且醫師執照與醫院實習證明都是造假，該名醫師根本就是做了許多違規手術，非法行醫。

後續，楊女至專業醫院詢問，才得知她的隆乳手術，因假體位置不正確，導致胸部畸形，且對方還建議她，隆乳手術後是不建議哺乳；楊女後續也檢舉該診所，對醫師提告，經當地法院審理後，該名醫師確實存在違法行為，需全額退費給楊女，且該診所勒令停業。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「取悅自己傷害自己」、「為了取悅男人，對自己真狠啊」、「退還就行了？」、「自然美才是真的美！媽媽給的才是最美的」、「沒三倍賠償，醫美不會長記性的，下次還敢」、「這不僅要退還，還要賠償吧」、「好貴啊，何必花錢買罪受」、「這可能就是過於勇敢後的不良反應」。