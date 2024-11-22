川普贏得2024美國總統大選已2個星期，近日全力處理新閣人事也開始在外交場域施展身手。內定出掌新衙門「政府效率部」的富豪馬斯克頻頻露臉，於公於私與川普形影不離，令川普核心圈吃味。兩人最近一次同場露臉是本周二（19日）在德州觀看SpaceX「星艦」試射，專家觀察，川普當天至少3個動作流露膽怯焦慮，有如「離水之魚」頗為反常，總統當選人氣勢盡失。這名專家指出，除了馬斯克，只有1個人曾經讓川普舉手投足溫順有加。
今年7月川普（Donald Trump）在賓州遇刺之後，馬斯克（Elon Musk）成了他的「超級樁腳」處處相挺，出人出錢也出力。英國《每日電訊報》（the Telegraph）20日報導，川普勝選之後，馬斯克長時間待在川普佛州住所，參與大小重要會議、與川普的家人一同用餐，還與川普同赴華府會見國會共和黨人，連袂在紐約看終極格鬥冠軍賽（UFC），這對商界強人幾乎形影不離。
川普周二赴馬斯克麾下太空科技公司SpaceX位於德州波卡契卡（Boca Chica）基地，由馬斯克親自解說陪同觀看巨型火箭「星艦」（Starship）第6次試射，川普平時那股子意氣風發、令多國領導人戒慎恐懼的強人掌權姿態似乎不見了。曾在警界服務的英國肢體語言專家斯坦頓（Darren Stanton）分析，在馬斯克伸手指向「星艦」時，川普不僅把外套扣子扣好，還檢查身上所有的口袋。
斯坦頓說，這意味川普「有些膽怯」：「我們很少看到川普做出這類讓自己安心的動作。他撥弄衣物的口袋，卻沒把手放進口袋裡......這代表他不知道把手擺在哪裡才好，流露出焦慮之情。」斯坦頓指出，此時不見川普做出表達自我主張時常見的手勢，例如「手風琴姿勢」（accordion hand，雙手手掌往左右兩方拉開），或者把雙手手指靠攏形成尖塔狀（steeple）。當天與馬斯克互動過程中，川普一雙胳臂軟綿綿垂在身側，斯坦頓說，這顯示他緊張不自在。
此前僅1人讓川普舉止「乖順」
斯坦頓說：「川普十分侷促不安......通常他以掌權男性的大男人主義形象示人，總是全場權勢最大的一號人物。我認為，當天川普受到馬斯克氣勢威脅，那個場子不屬於川普，兩手就像硬梆梆的假人一樣下垂。」斯坦頓特地指出，在此之前，全世界只有一個人讓川普舉止如此「乖順」，那就是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。
反觀馬斯克，斯坦頓分析，他發言時頻頻張開手掌，拉開臂膀，展現開放與自信的態度。相較之下，川普頭戴繡有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的醒目紅色棒球帽，表情卻毫無相應的「偉大」豪情，全程幾乎垂著手，點頭的動作也頗為僵硬。一行人在觀景台合照時，當著準總統川普的面，馬斯克把雙手往後撐在臀部上，自信十足。
黨內盟友比川普積極活潑
就連與川普同行的長期盟友也比川普活躍許多。川普第一任期的駐日大使、共和黨籍田納西州聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）與馬斯克交談時，一臉全神貫注，兩人不時模仿彼此的動作，這代表雙方關係融洽；站在馬斯克與海格提之間的川普「跟不上對話」，一臉尷尬。
斯坦頓說：「倘若這3人當時互動良好，就會形成三足鼎立、有來有往的局面，但川普只是面向前方站在那裡......完全不知道如何插話加入。」
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