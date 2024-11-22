川普贏得2024美國總統大選已2個星期，近日全力處理新閣人事也開始在外交場域施展身手。內定出掌新衙門「政府效率部」的富豪馬斯克頻頻露臉，於公於私與川普形影不離，令川普核心圈吃味。兩人最近一次同場露臉是本周二（19日）在德州觀看SpaceX「星艦」試射，專家觀察，川普當天至少3個動作流露膽怯焦慮，有如「離水之魚」頗為反常，總統當選人氣勢盡失。這名專家指出，除了馬斯克，只有1個人曾經讓川普舉手投足溫順有加。

今年7月川普（Donald Trump）在賓州遇刺之後，馬斯克（Elon Musk）成了他的「超級樁腳」處處相挺，出人出錢也出力。英國《每日電訊報》（the Telegraph）20日報導，川普勝選之後，馬斯克長時間待在川普佛州住所，參與大小重要會議、與川普的家人一同用餐，還與川普同赴華府會見國會共和黨人，連袂在紐約看終極格鬥冠軍賽（UFC），這對商界強人幾乎形影不離。

川普周二赴馬斯克麾下太空科技公司SpaceX位於德州波卡契卡（Boca Chica）基地，由馬斯克親自解說陪同觀看巨型火箭「星艦」（Starship）第6次試射，川普平時那股子意氣風發、令多國領導人戒慎恐懼的強人掌權姿態似乎不見了。曾在警界服務的英國肢體語言專家斯坦頓（Darren Stanton）分析，在馬斯克伸手指向「星艦」時，川普不僅把外套扣子扣好，還檢查身上所有的口袋。

Donald Trump joining Elon Musk in Texas for the Starship launch is a powerful symbol of what true leadership looks like. It’s about supporting innovation, private enterprise, and humanity’s next giant leap forward. This moment is historic—not just for America but for the future… pic.twitter.com/DWdU1IsCKR — Torsten Prochnow (@TorstenProchnow) November 19, 2024

斯坦頓說，這意味川普「有些膽怯」：「我們很少看到川普做出這類讓自己安心的動作。他撥弄衣物的口袋，卻沒把手放進口袋裡......這代表他不知道把手擺在哪裡才好，流露出焦慮之情。」斯坦頓指出，此時不見川普做出表達自我主張時常見的手勢，例如「手風琴姿勢」（accordion hand，雙手手掌往左右兩方拉開），或者把雙手手指靠攏形成尖塔狀（steeple）。當天與馬斯克互動過程中，川普一雙胳臂軟綿綿垂在身側，斯坦頓說，這顯示他緊張不自在。

此前僅1人讓川普舉止「乖順」

斯坦頓說：「川普十分侷促不安......通常他以掌權男性的大男人主義形象示人，總是全場權勢最大的一號人物。我認為，當天川普受到馬斯克氣勢威脅，那個場子不屬於川普，兩手就像硬梆梆的假人一樣下垂。」斯坦頓特地指出，在此之前，全世界只有一個人讓川普舉止如此「乖順」，那就是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

反觀馬斯克，斯坦頓分析，他發言時頻頻張開手掌，拉開臂膀，展現開放與自信的態度。相較之下，川普頭戴繡有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的醒目紅色棒球帽，表情卻毫無相應的「偉大」豪情，全程幾乎垂著手，點頭的動作也頗為僵硬。一行人在觀景台合照時，當著準總統川普的面，馬斯克把雙手往後撐在臀部上，自信十足。

川普長期盟友海格提（左）與馬斯克19日在SpaceX基地交談，居中的川普插不上話，表情尷尬。（美聯社）

黨內盟友比川普積極活潑

就連與川普同行的長期盟友也比川普活躍許多。川普第一任期的駐日大使、共和黨籍田納西州聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）與馬斯克交談時，一臉全神貫注，兩人不時模仿彼此的動作，這代表雙方關係融洽；站在馬斯克與海格提之間的川普「跟不上對話」，一臉尷尬。

斯坦頓說：「倘若這3人當時互動良好，就會形成三足鼎立、有來有往的局面，但川普只是面向前方站在那裡......完全不知道如何插話加入。」