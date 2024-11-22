65歲前主播沈春華以專業形象和十足親和力圈粉無數，她先前在上海虹橋機場連出兩次可怕意外，感嘆災難往往在一時疏忽中發生。平時簡樸的她，21日首度直播開箱分享她犒賞自己而買的包包，同時也曝光自己最新的健康狀況。沈春華表示目前膝蓋還隱隱作痛，左手也出現網球肘症狀，只能時刻提醒自己小心不要過分出力。

前主播沈春華21日下午開起直播，第一次的「開箱直播」相當興奮，表示前一陣子過得很忙亂，又摔了一跤，雖然醫師診斷膝蓋沒有大礙，但畢竟雙膝著地，目前還是隱隱作痛；沒想到左手也開始不舒服，原來是罹患俗稱的「網球肘」，她懷疑是連續提重物所造成的拉傷，最近會帶護肘保護患部，同時也提醒自己多休息，不要讓左手手肘過度用力。

前主播沈春華傷後首度開箱直播，同時表示自己的膝蓋和手肘都在痛。（圖／攝自FB@沈春華 Live Show）

對於一連串的事件，她省思該放慢生活腳步、不要急躁，尤其在自己的新書有「快樂三問」，其中一個就是「每天做一件讓自己開心的事」，即使是一杯很棒的咖啡，也是一個很好的開始。他認為「讚美別人或是讚美自己都是開心的事，也要懂得學習把開心帶給別人」。於是，她首度開直播分享自己新買的包包，整個表情像是小女孩般地雀躍，完全展現親民的一面。

她說自己平時很少買包，平常每天都揹一樣的實用大包包，也不跟風追逐周年慶，但有天她看上一款包包，當下沒有買，只有拍照過乾癮，但是女兒看到之後直誇：「很適合你，氣質也很像你。」連朋友也頻頻稱讚，這才點頭買單。雖然直播中沒有刻意秀出包款名牌，但是眼尖網友發現，這個包款是寶格麗BVLGARI ROMA黑色小牛皮包包，手把和金屬邊框構成一個完整圓形，頂部手柄的邊框飾有BVLGARI標誌，讓硬挺且寬敞的包身多了一分精緻點綴，另外還有附上可拆式肩帶，既可手提也可以肩背，大大提升實用性。

沈春華傷後首度開箱直播，她認為每天要做一件開心的事情，即使是一杯咖啡也可以，分享快樂也很重要。（圖／攝自FB@沈春華 Live Show）

有趣的是，沈春華相當好奇有沒有網友來互動，頻頻詢問小編：「有沒有人留言」、「你有沒有滑過去再滑回來」，後來不少網友看了直播紛紛留言，「有啦，小編，有太多留言了！」、「好看，好看，人跟包包都很美~」、「姐本身就自帶滿滿氣質」、「很有質感，很適合您」、「平安健康就好」。