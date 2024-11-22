屏東縣政府將於今(113)年11月22日晚間6點於四重溪溫泉公園盛大辦理「2024屏東四重溪溫泉季系列活動」開幕點燈暨百人踩街儀式，並特別邀請到知名的「十鼓擊樂團」為點燈開場，營造出動感及震撼的光影聲音氛圍。此外，百人踩街遊行也將帶來月琴民謠、北海道肚臍舞、非洲鼓隊等多元恆春半島在地表演，將伴隨振奮人心的鼓聲，為各位帶來視聽的雙重震撼！

屏東縣政府表示，今(113)年活動以「風域半島・出湯之泉」為主題，將溫泉與光影藝術結合呈現多樣光環境裝置，展現四重溪獨特的自然與人文魅力，並規劃了一系列活動，從四重溪溫泉公園到溫泉老街，聚集超過60攤在地及特色「溫泉市集」；以及結合自然美景的超chill「溫泉路跑」和輕鬆的「郵輪巴士」遊程，讓旅客能從高鐵左營站直達四重溪，巴士行程包含探訪四重溪溫泉村、觀賞國際級看海美術館或參觀牡丹社事件故事館等，並提供在地手作體驗，親手製作注連繩紀念品，讓每一位來到四重溪的遊客都能有豐富多樣的體驗，活動期間將持續至114年3月2日，共101天，讓民眾在南台灣的冬日中享受溫暖又夢幻的泡湯體驗。

屏東縣政府「2024屏東四重溪溫泉季系列活動」11月22日開幕點燈暨百人踩街儀式，並特別邀請到知名的「十鼓擊樂團」為點燈開場。（圖/屏東縣政府交通旅遊處提供）

十二婆姐陣。（圖/屏東縣政府交通旅遊處提供）

屏東縣政府交通旅遊處指出，今(113)年的溫泉季以「木漏れ日(komorebi)」沈浸式的園區光環境設計，並以「出湯」、「和解」、「綻放」及「湯道」等4大主題概念展出，展出場域由車城四重溪溫泉公園至牡丹旭海溫泉，11件燈光藝術裝置設計必定讓旅人全方位沉浸在結合自然環境的光藝術魅力中。

四重溪溫泉公園燈區（圖/屏東縣政府交通旅遊處提供）

此外，活動期間甚至推出四重溪溫泉季限定週邊紀念品，包含福安宮聯名限量御守、品牌毛巾、各式刺繡布章等，讓旅客帶回獨一無二的溫泉紀念，本次活動也將於「屏東GO購」平台舉辦抽獎活動，只要到屏東GO購平台上傳發票或收據照片即可參加抽獎，將週週抽出10名幸運兒贈送限量紀念品，一同和我們共同享受四重溪溫泉季帶來的暖心體驗，相關活動訊息請上「屏東旅遊網」及「屏東四重溪溫泉季」臉書查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息，更多活動詳情請搜尋官網「2024屏東四重溪溫泉季」查詢。

活動相關訊息：

●光藝術裝置

■活動日期：2024年11月22日至2025年3月2日

■亮燈時間：每日17:30-22:30

■活動地點：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號）/旭海溫泉（屏東縣牡丹鄉旭海村旭海路99號）

●溫泉市集

■活動日期：2024年11月22-24日、2025年1月29日(初一）1月30日、1月31日、2月1日、2月2日。

■活動時間：15:00-21:00

■活動地點：四重溪溫泉公園、四重溪溫泉國小分校區

●溫泉路跑

■活動日期：2025年2月15日。

■活動時間：14:00-21:00

■活動地點：四重溪溫泉公園

●郵輪巴士

■活動日期：2024年 11月23日至2025年1月19日

■報名連結

◆秘境旅遊：https://www.twsctour.com/Group?sysno=10

◆高鐵假期：https://reurl.cc/vvYqrk

（屏東縣政府交通旅遊處廣告）