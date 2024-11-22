隨著台商回流和產業擴廠需求激增，北台灣商用不動產市場進入全新發展階段，建商積極投入新型商用不動產建設，促進商用辦公空間升級與集聚效應加速，在這場競爭白熱化的浪潮中，北台灣商用不動產不僅強調智慧建築與創新環境，具備國際水準與鑽石級門面的地標性企業總部建築也首度現蹤北台灣市場，為企業主帶來全新選擇。

【高坪效+增值空間「價效雙贏」！總部選址新時代標準】

企業選址首重交通與產業群聚效應。觀察近期新興商用不動產市場，除了市中心頂級企業總部外，北士科園廊帶核心及桃園市政特區等新一代產業熱區，憑藉基期低、性價比高及空間坪效優勢，展現未來租金與價格的強勁增值潛力，以合理成本與增值機會實現「價效雙贏」，成為企業選址明智方案。

據市場觀察，世界級設計團隊打造的旗艦總部蔚為稀缺，近期最具「國家門面企業總部」指標的分別為台北市中心「國家企業廣場」、北士科園廊帶核心「IBC環球企業總部」以及桃園市政特區「NFC環球經貿中心」，皆邀請到國際知名建築師、Aedas全球設計董事溫子先（Andy Wen）擘劃外觀及公設，以立面流線形塑國際頂辦地標、突顯企業形象，從地段選擇、坪數樓層、外觀設計、綠建築到智慧管理，全方位滿足北台灣各大企業對於地標級總部的需求，成為企業主競相收藏的「燙金名片」。

【Aedas建築事務所擘劃3大指標案 改造當地城市天際線】

觀察北市線上幾乎沒有可售的商用不動產新案，讓想置產新辦公大樓的企業主面臨想入手卻找不到標的窘境。向來眼光精準、走在市場前端的興富發建設於復興北路、長安東路二段推出商辦地標「國家企業廣場」，基地面積約456坪，採SC鋼骨結構，規劃地上26樓、地下6樓，以「十分瀑布」勾勒行雲流水般的優點線條，矗立北市商貿交通軸心罕見國際地標建築。

隨著市場全球化趨勢的推動，企業總部選址更加多樣化，具地標級外觀的企業總部建築已成為企業的名片，體現出企業文化與品牌價值。(圖/「國家企業廣場」3D示意圖)

位居北士科園廊帶核心的「IBC環球企業總部」距離捷運奇岩站僅約150米，輕鬆串聯北車雙子星與信義計畫區鑽石紅線，基地達1298坪，享關渡平原美景綠意第一排無限棟距，由新總陽建設攜手永森營造、日商台灣大林組、科建結構，領先工法把關結構安全，產品規劃160坪至8000坪提供靈活選擇，適合企業設立氣派旗艦總部權掌科技產業鏈，壯闊的規模成為企業門面，為品牌形象加分，打造專屬於企業的地標性空間。

坐落桃園市政特區大興西路主幹道「NFC環球經貿中心」，基地面積廣達2536坪，有別於傳統建築，以北宋名作谿山行旅圖為建築理念擘畫巍峨高山流水意象，打造桃園國門新地標，於1樓留設約1500坪中央綠意廣場，並設計12.7米氣派挑高門廳、游泳池、宴會廳等五星級公共設施，打造最新型態頂級豪奢商用空間。

3大指標案以高辨識度的國際形象成為企業的名片，不僅受國內電子科技業和傳統產業大廠青睞，特別的是，還吸引了全球國際客層的目光，成為企業主選擇總部爭相追捧標的，就是要透過進駐頂尖商用不動產，得以提升市場競爭力，邁向真正的頂流國際企業，並藉此塑造無可取代的品牌與建築價值。