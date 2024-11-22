馬桶不通是不是很多家庭都會出現的困擾，尤其是紓解完之後，居然沖不掉！而在大陸有一名女子家中的馬桶，因為阻塞不順的問題，讓他花錢找了專門的師傅來結果還是不行，她的同事建議去買泥鰍回來試試看，解果居然通了，讓女子覺得相當神奇。

本月19日，這名大陸浙江衢州的女子，拍影片PO網表示，因為家中馬桶阻塞了好幾天，花了200元人民幣（約857元新台幣）找來通水管的師傅，結果師傅嘗試過後表示無法處理，女子相當困擾，在上班時跟同事抱怨，同事建議她用泥鰍試試看，她下班回家花錢買了一袋泥鰍，全部倒進馬桶內，沒想到因為泥鰍會鑽洞的習性，馬桶水管居然通了，讓女子驚呼真有效果。

而網友們看到女子PO網的影片後，紛紛留言表示：「以後化糞池就變成一池子的巨型泥鰍了」、「得用野生的吧，養的沒用」、「感覺不靠譜嘞」、「不敢輕易嘗試」、「這泥鰍不用撈上來了吧」、「化糞池最後全部都是泥鰍」、「這泥鰍應該會變得很肥」。