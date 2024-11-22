美國準總統川普日前表示，上任後將頒布緊急狀態，以驅逐境內數百萬非法移民。專家警告，此舉可能引發連鎖反應，進一步加劇勞動力短缺，導致房價飆漲。無證移民在建築業、農業、旅館業和製造業等領域的比例相當高，一旦面臨人力短缺，這些產業將首當其衝，蒙受重大損失。

Business Insider報導，據美國人口普查局調查涵蓋非法移民，截至2022年，建築業的非美國公民工人比例最高，達到 21.5%、約244.6萬人。美國移民委員會估計，非法移民比例更高，約23.3%。

外國勞工占建築業勞動力約四分之一，其中15%至23%是無證移民。他們在住宅建築業中占比尤其高，從事工作包括牆壁抹灰、建造乾牆和油漆。

目前美國建築業勞動力約短缺50萬名工人。專家示警，若發生大規模驅逐，將導致房屋興建、改建和維修計畫停擺，進而推升房價。

川普於9月發表演說時表示，美國人不應忽視數百萬非法移民推高房屋成本的影響。副總統當選人彭斯也駁斥更嚴格移民管制將削弱建築業勞動力的說法，認為大量失業的美國工人已準備好接受這些工作。

然而，經濟學家並不認同川普團隊的觀點，強調住房短缺才是推升房價的主要原因，而移民正是興建房屋的關鍵人力。

建商也打臉范斯關於美國勞動力隨時待命，填補建築工作空缺的說法。他們指出，許多年長、經驗豐富的工人已經退休，而美國出生的年輕工人供給不足。隨著遠距工作和科技業的興起，建築業對年輕人不再具有吸引力。

鳳凰城住宅建商韋伯（Dennis Webb）表示，在華氏120℉（約攝氏49℃）的高溫下，很少有人願意爬上屋頂工作，多數人寧可待在有空調的辦公室，他們真的不願從事體力活。