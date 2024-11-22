現在是網路時代，不管買東西還是吃飯，都會先網路搜尋查看評價，而這種評價很有可能只是假象，因為有種新職業，不管你要人氣按讚，還是要5星好評，只要下單給錢，很短的時間內就可以獲得網路人氣！這種職業就叫「網路水軍」。

近日大陸浙江慈溪的警方，就破獲一間水軍工廠，這間工廠專門幫人刷人氣、點讚、增粉的服務，可以讓你從默默無名，短時間內變身成千萬網紅，警方在埋伏多日後，直接衝入工廠內部，進入控制住嫌犯後，驚見一個小小的房間內，竟有超過6000台的手機，每隻手機都連結著傳輸線，利用群控軟體，只要客戶下單，水軍只需按下一個按鍵，就可以瞬間長粉600人。

轄區警方表示，破獲虛假水軍集團，共查獲虛假訊息超過4000萬，涉案資金高達1000多萬人民幣，警方表示網路真真假假，不要輕易相信網路評價，避免遭到詐騙。

而網友們看到這段影片後，紛紛留言表示：「接單和下單的一起抓，一起罰，嚴懲不貸！」、「一個人就能營造出一個虛假的輿論環境，網路還能相信嗎」、「沒有買賣就沒有...」、「整治一下一些水貨明星們吧」、「嚴懲水軍頭目吧」、「這名單公布應該很有趣」、「可以公佈實查結果」、「好想知道是誰下單的」、「1鍵600讚，牛逼」、「網路不可信啊！」。