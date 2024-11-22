王建煊宣布賣房捐款助老人公寓，年近百歲老太太贈花給王建煊。（資料照／呂健豪攝）

前監察院長王建煊21日在林口寓所舉行記者會，宣布要出售自己的住宅，除了賣屋款項捐助弱勢外，更要搬家租屋，藉此凸顯高齡租屋市場不友善情況，引發關注。台灣社會究竟有「多老」？內政部統計全國在今年8月已有包括台北在內的7縣市進入「超高齡」社會，意即65歲以上占總人口20％，國發會預估明年台灣則正式邁進「超高齡」社會；不久的將來，台灣人口不但跌破2000萬且持續下探、少子化情勢惡化，估計「1位青壯年就要養1位老人」。

據世衛組織定義，65歲以上人口占總人口達7％為「高齡化社會」，若達14％為「高齡社會」，再攀高到20％，是「超高齡社會」。根據內政部最新統計，至今年8月，台灣已有7個縣市進入超高齡社會。

王建煊看見「台灣老人」

高齡86歲的王建煊與太太蘇法昭膝下無兒女，政壇退休後專注公益， 《基督教今日報》2012年報導，王建煊自己雖有信仰、對未來感受平安，但見身邊「無子族群」仍會焦慮、擔憂，於是在2011年成立「無子西瓜社會福利基金會」，盼藉信託制度陪伴無子族群安度晚年。

今年3月，該基金會斥資逾3.9億元在新北市林口區打造的「鑫淼天使居」落成，是兼具社區及住宿式的綜合式長照機構；王建煊在竣工典禮上說，希望能做示範，鼓勵高齡富人效法，打造更多座天使居，伸援社會弱勢。「天使居」能夠照顧104位長者，設備符合長者所需。其官網介紹，「天使居」依市場機制收入住與服務費，營運淨利及社會捐款用來補助或減免弱勢長者入住服務費。

由王建煊創立的無子西瓜基金會所籌建長照機構「林口天使居」，2024年落成。（資料照／張鎧乙攝）

林口天使居提供弱勢長照安養，設施皆以老人需求為主（資料照／張鎧乙攝）

林口天使居以貼心且專業方式照顧老人，圖為志工帶領長者做體操。（資料照／張鎧乙攝）

王建煊昨又有震撼之舉，他開記者會表示，在離開世界之前，要留點時間跟金錢「為不認識的人打拚」，生命才會更豐盛；他宣布要賣房，自己去租房，以凸顯高齡租屋市場不友善。他認為，老人租屋可能發生於任一人，是全民議題。賣房所得則會捐出，為籌建「老人公寓」盡心。

台灣老人地圖 明年屬超高齡社會

台灣到底有「多老」？據統計，全台在2022年底已有4縣市提前達到超高齡社會標準；內政部最新統計更顯示，今年8月底已有共7個縣市達標，包括嘉義縣、台北市、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣及基隆市，等於全台有近3分之1縣市進入超高齡社會。明年則是全台灣「達標」超高齡社會。

從各縣市來看，嘉義縣老年人口所占比率最高，達22.88％，其次是台北市22.67％，第三是南投縣21.42％，雲林縣和基隆市並列第四，都是20.91％。內政部分析，台北市因房價高，許多年輕人選擇到外圍縣市定居，讓首善之區老人多；內政部戶政司長陳永智則認為，台北市醫療資源充足，健康可得到較好的照顧，也是老年人口比率較高的原因之一。

老化社會的問題之一在於照顧負擔。國發會統計，台灣扶老比，即每100名工作年齡人口扶養的老年人口數，在2014年為16.19，今年預估為27.89、2027年將達到32.39；若加上少子化，青壯年的負擔更沉重。依國發會今年10 月發布的2024年至2070年人口推估結果，台灣「總人口」會從現在2024年的2340萬人，減至2070年的1497萬人，同時65歲以上老年人口則增加248萬人。

未來每1位青壯年養1老人

同時，因65歲以上老年人口，占總人口之比率預估由2024年的19.2%，提高至2070年之46.5%，所以原本是由3.6名青壯年人口扶養1名老年人口，減為「每1名青壯年人口需扶養1名老人」。

無子西瓜基金會曾與林口文化小合作舉辦「青銀共融」體驗活動，唐寶寶教銀髮長輩玩疊杯。（資料照／新北社會局提供）

政策有無對症下藥待觀察

老人「住」的問題則正在發生。以目前全民健保的照顧態勢，很多65歲以上長者仍很健康，有的寧自己住而不與子女同住，有些則是無子女必須獨居。這些長者多半已無力再另外買房，必須租屋，而老人租屋有特別需求，例如「電梯」，更加現實的是，許多房東不願租給無兒女同住的長者，怕必須應付突發狀況。王建煊看到了問題，希望「拋磚引玉」， 自己率先行動。

政府如何因應老人社會呢？衛福部曾於110年修正「高齡社會白皮書」，作為政府推動高齡政策的新藍圖，提出「自主」、「自立」、「共融」及「永續」等4大願景及37項行動策略，由各部會跨域合作執行。盼建構「共融自主」的高齡社會。

行政院長卓榮泰也在11月12日指出，對於台灣將在2025年進入高齡化社會，政府已經自2023至2026年投入逾1200億相關經費；同時也針對55歲以上壯世代，也請相關部會提出更創新的方案，盼促進該族群的社會參與。

這些「宏觀」願景可能需要時間逐步落實。不過，很多老人沒時間看那麼遠了，像租屋這種眼前的困境，不知道有無放在政策中的哪一部分？