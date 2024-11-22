勞動力發展署北分署公務員輕生案燒不停，涉及霸凌的分署長謝宜容，委託律師吳俊達發表12點聲明。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉21日就表示，「謝宜容用這12點，來辯論對抗的原因，就是要保住公務員資格、公務員的退休金」，引發討論。

吳俊達接受謝宜容委託代其發表12點聲明，並在個人臉書發文表示，「公關危機處理能力很重要，但如果處理法律問題都只管公關技巧，而無視正當程序、證明要求、條文規範，那文明社會需要的公平正義，恐怕終究只剩下包裝過的假象」。

吳子嘉21日在網路節目《董事長開講》中表示，「謝宜容不會被收押，但公務員沒得幹了，公務員只要刑事犯罪之後，公務員資格就會被取消，退休金拿不到了」，最後吳子嘉點出，「謝宜容用這12點，來辯論對抗的原因，就是要保住公務員資格、公務員的退休金，她是在想這個東西」。

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