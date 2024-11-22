一名男子得知女友有一隻價值不斐的正版勞力士，因為缺錢所以把歪心思動到這隻手錶上，為了計畫盜取這支勞力士，還特地打電話報警，假意詢問說手表遭女友替掉包，並詢問相關罪責，最後跑去買了一隻外表一樣的假貨，趁女友跑去直撥，偷天換日盜取勞力士，但最後還是被女友察覺到報警，最終這名男子就被警方抓走，兩人也因此分手。

這名歪心思動到自己女友身上的男子，就發生在大陸某省份，這名男子疑似因為缺錢，知道女友有買一隻正版的勞力士，竟然想竟辦法要盜取手表變賣換現金，最後跑去買了一模一樣的假貨來替換，幾百塊賣的假貨手錶換取10萬勞力士，這男的計謀得逞後還想說天衣無縫，最終以8萬多元變賣，沒想到女友發現報警抓人。

而這名男子最終也被抓去派出所，對於整個犯案過程交代得一清二楚，最後依涉嫌盜竊最被移送法辦。

網友們看到這段影片後，紛紛留言表示：「撈男」、「小心枕邊人」、「10萬盜竊罪屬於金額巨大，可以判處10年以上有期徒刑」、「是男的能幹出來的事情」、「都偷十幾萬的表了，好歹買個高貨兩三千的啊，買個300多一眼假的」、「這男友不能要了，賠錢」、「既然找自己人下手，真狠」。