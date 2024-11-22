家中有錢？傳謝宜容曾送「數萬元愛馬仕絲巾」 許銘春急否認：真的沒有 @ChinaTimes

勞動部勞發署北分署員工疑遭職場霸凌輕生事件越演越烈，被點名的北分署署長謝宜容被記兩大過免職。不但如此，近期也越來越多勞動部員工匿名檢舉謝宜容，有媒體接獲勞動部同仁爆料，謝宜容超會「向上管理」，在前勞動部長許銘春的歡送離別會上，謝宜容送了價值數萬元的「愛馬仕絲巾」，而許銘春則對此回應「真的沒有，沒有什麼特別的禮物」。

根據《鏡新聞》的報導指出，有一位勞動部的匿名同仁出來爆料，當時在許銘春的歡送離別會上，謝宜容送了價值數萬元的「愛馬仕絲巾」，該名匿名同仁直言，「她就是送最貴的，但是她用什麼錢不知道，就讓大家很有壓力」。

該名匿名的同仁還說，原本大家說送禮簡單心意到就好，「我們家長官本來想送樸素的東西，是他親手做的印章，因為愛馬仕的絲巾就取消，後來就集資買施華洛世奇首飾」。

對於把部長歡送會搞成送禮大賽，許銘春則對此回應「沒沒沒，真的沒有，沒有什麼特別的禮物，真的沒有」，許銘春還強調，「一些報導說我拔擢她，或是我去交代要升任她，沒有這回事，當時的人事任用，我們就尊重署長蔡孟良的人事考量」。

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