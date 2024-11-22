為這次世界棒球12強賽，南韓隊特地派出「SSG登陸者」4名人氣啦啦隊裴垂鉉、李妍珍、朴宰令、金渡娥來台加油，也順便體驗台灣應援文化。其中被譽為「仁川女神」的金渡娥就讓不少台灣球迷圈粉，更有網友敲碗表示：「搶不到珠珠（李珠珢），這個也很可以。」

有網友在PTT表特版上分享金渡娥的跳舞片段，以及這次來台時的應援照片。只見皮膚白皙亮眼的金渡娥，擁有一對大眼睛，笑起來也是甜美動人，擁有一種鄰家女孩的可愛氣息。

不過來到跳舞片段，金渡娥身軀十分柔軟、性感指數爆表，對著鏡頭扭腰擺臀，盡情展現自我，姿態誘人。結果文章一出，所有人都快凍未條，紛紛敲碗「超可愛」、「跟邊邊（邊荷律）同類型」、「 超頂，老闆快買」、「搶不到珠珠，這個也很可以。」

金渡娥獲得台灣球迷關注，紛紛希望能夠來台發展。（圖／金渡娥IG）

但也有親臨球場看球的網友，被金渡娥現場魅力徹底圈粉，「日韓戰被她圈粉，大巨蛋這麼吵雜還能清楚聽到她的應援聲，非常賣力」、「日韓戰看本人超有活力」、「超頂！我邦要了，韓籍N本柱。」

據悉，1994年出生的金渡娥，從2018年開始啦啦隊生涯，是目前KBO「SSG登陸者」啦啦隊的一員，IG擁有19.5萬人追蹤，更被粉絲形容是「吃可愛長大的仁川女神！」值得一提的是，這次來台灣的她，在YouTuber Judy影片裡展現活潑又幽默的性格，綜藝效果滿滿，在台人氣大幅上升。