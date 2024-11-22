美國隊在世界12強棒球賽進攻的最大威脅，就是飛毛腿辛普森（Chandler Simpson）的壘間破壞力，中華隊今天用左投陳柏清先發，一盼「以左制左」壓制這位左打，二來左投也有「防盜」優勢。但美國1、2棒是相輔相成的「組合拳」，陳柏清還得對付小熊農場頭號新秀、2棒強力右打麥特蕭（Matt Shaw），才能功德圓滿。

辛普森今年在高階1A與2A共計104次盜壘成功。本屆12強預賽他的打擊率高達5成50，有6次盜壘成功，搭配麥特蕭的5成79高打擊率，無怪乎後者能有驚人的12分打點。

美國隊開路先鋒辛普森在預賽6次盜壘成功，打擊率也超過5成。（WBSC提供）

麥特蕭被評為小熊農場頭號新秀，二三游都能守，21日對日本即使全場4支0，6局上他揮出一支飛行距離344呎的相反方向飛球，雖在警戒區被接殺，已展現打擊技巧與力量。

陳柏清本季中職對右打的被打擊率2成41雖然高於左打的2成01，挨4轟卻全拜左打所賜，不曾遭右打炮轟。而麥特蕭今年在小聯盟對左投打擊率2成90與右投的2成83差不多，對右投長打率稍低但也有4成76。既然用右投對他也沒有明顯優勢，推左投應是兼顧1、2棒特點的較佳方案。

美國預賽9轟的長打火力為各隊之冠，昨對日本開轟的湯馬斯（Colby Thomas）今年在運動家2A、3A共出賽132場、敲31轟，左打沃德（Ryan Ward）今年在道奇3A揮出33轟，本屆預賽揮出5安就包括4轟，也都是中華隊投手要嚴防的強打者。

美國隊先發投手葛羅茲（Zac Grotz）雖僅2019、2020年在水手隊上過大聯盟共出賽19場，今年在墨西哥聯盟卻投出7勝1敗、自責分率2.35佳績，今年7月差點加盟富邦悍將。

葛羅茲本屆12強預賽是對委內瑞拉的先發投手，投3.2局被敲2安、失1分。有分析指出他的球路與羅戈相似，中華隊打線昨被羅戈壓制4局，或許能有「預習」的意外效果。

美國右投葛羅茲預賽對委內瑞拉先發3.2局失1分，無關勝敗。（WBSC提供）

然而美國的先發投手所吃局數不長，預賽主要靠牛棚車輪戰與炮火輾壓奪勝，而該隊牛棚複賽首戰遭日本擊潰，耗用6名投手，或許中華隊也有機會突破。

不過美國牛棚33歲的資深左投苟斯（Anthony Gose）昨天沒用到，今年他在守護者3A是終結者，自責分率3.22奪10次救援成功，季中也上過大聯盟。如同委內瑞拉左投莫斯奎達（Oddanier Mosqueda）讓中華隊的「左傾」打線吃足苦頭，教練團如何在苟斯登板前善用板凳左打，也是決勝關鍵。