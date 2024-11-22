高雄市一名男子阿德（化名）與前女友小美（化名）因情趣過度玩火，竟捲入一起性侵案件。檢方調查，阿德趁小美酒醉不醒人事，邀請一名陌生男子小偉（化名）到家中，導致小美遭對方性侵。法院審理後，依乘機性交罪，判處阿德有期徒刑4年。可上訴。

根據調查，阿德與小美曾是情侶，並同居於高雄市鳳山區某處，但兩人於今年4月底分居。事發當天（2月底），阿德與小美在住處飲酒作樂。檢方指控，阿德見小美醉得不省人事，竟以推特聯繫一名真實姓名不詳的男子小偉，邀對方參與「多人情趣3P」。

案發當晚，阿德先將小美的衣物脫去，待小偉抵達後，趁小美無法反抗之際，小偉對小美實施性侵。事後，小偉還透過通訊軟體傳訊阿德稱「謝謝、很舒服，大嫂後面有醒來嗎」，引發案件曝光。

分居後，小美偶然發現阿德手機中的通訊對話，發現小偉的訊息內容有異，遂質問阿德並報案。法院審理期間，小美作證時情緒激動，甚至當庭哭泣，表示對案件過程模糊不清，但回憶起當天感覺有不明人士碰觸她。

阿德辯稱，當日只想邀請小偉觀看小美的裸體，並無發生性侵，且小偉當時「狀態不佳」，未進行性行為。然而，法官根據阿德與小偉事後的對話紀錄，認定雙方存在默契，且小偉於案發當天性侵小美的事實明確，最終判阿德有罪。

法官指出，性自主權不容侵犯，尤其在受害人無法表達意願的情況下，任何涉及性行為的行為均屬犯罪。此案中，阿德明知小美無法抗拒，仍邀請陌生人參與，行為不可輕縱。最終，法院依妨害性自主罪判處阿德4年徒刑。可上訴。

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